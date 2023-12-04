Ексчоловік Анни Трінчер розповів, чи стали вони офіційно розлученими

Анна Трінчер з Олександром Волошиним. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Бізнесмен Олександр Волошин повідомив, чи дійсно вони зі співачкою Анною Трінчер офіційно оформили розлучення. Олександр та Анна були разом у шлюбі рік.

Про це стало відомо з соціальної мережі Волошина.

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Минулого тижня стало відомо, що зіркове подружжя розлучається. Пара раніше не приховувала, що намагається налагодити стосунки. Фоловери запитали Олександра Волошина, чи розлучилися вони з Анною офіційно. Блогер зізнався, що вони зі співачкою планують це зробити 7 грудня.

Анна Трінчер з Олександром Волошиним. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Олександр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

"Офіційно ми ще не розлучилися! Але! Через декілька днів маємо це зробити", — пише Волошин.

Бізнесмен зізнався, що не має рідного батька. Чоловік не брав участь у вихованні зірки.

"Проте мало хто знає, що батько знущався над моєю мамою...Так, іноді він знущався фізично, але більше морально…Він не приділяв їй увагу, не забезпечував її, він постійно пропадав з друзями і не тільки, матюкався і верещав на маму. В моїй голові це закарбувалось, але не як модель правильної поведінки, а навпаки", — розповів Волошин, і додава, що знав, що не буде таким як він, але деякі моменти Олександру дістались "генетично".

Олександр Волошин зізнався, коли розлучиться з Анною Трінчер. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

"Я дуже швидко перегораю у будь-яких стосунках. І з Аньою це були стосунки, в яких я був щасливий найдовше. Коли я зрозумів, що з‘явились проблеми — я одразу почав щось робити і експерементувати. Я навіть погодився ходити до психологів, яких мені дала Аня. А потім ще й пішов на парний сеанс. Але на жаль — перегорів!", — поділився блогер.

Волошин розповів, що дав обіцянку собі: якщо буде в стосунках відчувати, що перегорає, то має зробити все, щоб вирішити це, або ж сказати про це людині і не допустити зі свого боку "аб‘юзивної" поведінки. Волошин не вважає Трінчер колишньою дружиною. Пара дуже багато пройшла разом і для Анни Олександр відкритий і завжди готовий прийти на допомогу.

"Аня, людина була моєю сім‘єю і назавжди в ній залишиться, просто вже в іншому амплуа", — сказав бізнесмен.

Раніше ексдружина українського музиканта зробила гучну заяву.

Нагадаємо, Оля Цибульська підтримала Трінчер після розлучення та здивувала зізнанням.