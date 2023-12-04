Ексчоловік Анни Трінчер розповів, чи стали вони офіційно розлученими

Ексчоловік Анни Трінчер розповів, чи розлучились вони офіційно
Бізнесмен Олександр Волошин повідомив, чи дійсно вони зі співачкою Анною Трінчер офіційно оформили розлучення. Олександр та Анна були разом у шлюбі рік.
Про це стало відомо з соціальної мережі Волошина.
Відповідь Волошина щодо офіційного розлучення
Минулого тижня стало відомо, що зіркове подружжя розлучається. Пара раніше не приховувала, що намагається налагодити стосунки. Фоловери запитали Олександра Волошина, чи розлучилися вони з Анною офіційно. Блогер зізнався, що вони зі співачкою планують це зробити 7 грудня.
"Офіційно ми ще не розлучилися! Але! Через декілька днів маємо це зробити", — пише Волошин.
Бізнесмен зізнався, що не має рідного батька. Чоловік не брав участь у вихованні зірки.
"Проте мало хто знає, що батько знущався над моєю мамою...Так, іноді він знущався фізично, але більше морально…Він не приділяв їй увагу, не забезпечував її, він постійно пропадав з друзями і не тільки, матюкався і верещав на маму. В моїй голові це закарбувалось, але не як модель правильної поведінки, а навпаки", — розповів Волошин, і додава, що знав, що не буде таким як він, але деякі моменти Олександру дістались "генетично".
"Я дуже швидко перегораю у будь-яких стосунках. І з Аньою це були стосунки, в яких я був щасливий найдовше. Коли я зрозумів, що з‘явились проблеми — я одразу почав щось робити і експерементувати. Я навіть погодився ходити до психологів, яких мені дала Аня. А потім ще й пішов на парний сеанс. Але на жаль — перегорів!", — поділився блогер.
Волошин розповів, що дав обіцянку собі: якщо буде в стосунках відчувати, що перегорає, то має зробити все, щоб вирішити це, або ж сказати про це людині і не допустити зі свого боку "аб‘юзивної" поведінки. Волошин не вважає Трінчер колишньою дружиною. Пара дуже багато пройшла разом і для Анни Олександр відкритий і завжди готовий прийти на допомогу.
"Аня, людина була моєю сім‘єю і назавжди в ній залишиться, просто вже в іншому амплуа", — сказав бізнесмен.
Раніше ексдружина українського музиканта зробила гучну заяву.
Нагадаємо, Оля Цибульська підтримала Трінчер після розлучення та здивувала зізнанням.
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