Трінчер у сльозах розкрила нові подробиці стосунків з Волошиним

Українська співачка Анна Трінчер на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця, акторка і блогерка Анна Трінчер дала інтерв’ю ведучій Маші Єфросиніній. Популярна артистка розповіла про свої стосунки зі скандальним блогером Олександром Волошиним, з яким вона нещодавно розійшлася.

Відповідне відео з інтерв’ю Маша Єфросиніна розмістила на своєму каналі в YouTube.

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Популярна співачка розповіла, коли вона офіційно розійшлася зі своїм коханим Олександром Волошиним. Анна каже, що вони неодноразово демонстрували в соціальній мережі переживання кризового періоду і відвідування психологів.

"Ми розійшлися офіційно нещодавно, трохи більше місяця тому. У нас був дуже важкий кризовий період, і ми, до речі, не мовчали про це. Ми показували в Instagram, що ми переживаємо дуже важкий кризовий період, ми показували, що йдемо до сімейного психолога, ми працюємо над стосунками. Звичайно, блогери використовують цю інформацію у своїх цілях, не думаючи про моральний етикет", — зазначила Анна Трінчер.

Співачка Анна Трінчер на інтерв'ю в Маші Єфросиніній. Фото: скриншот з YouTube

Співачка зізнається, що вона зі свого боку робила все, що було в її силах, тому лише за один місяць вона обійшла п’ять різних психологів. Крім того, Анна розповідає, що в її чоловіка півроку тому медики клінічно діагностували депресію.

"Я робила все, що в моїх силах, до останньої краплі. Тільки за серпень я обійшла близько п’яти різних психологів, це майже щодня. У Саші півроку тому почалася депресія, це клінічно поставлений діагноз. Я щиро сподівалася, що це не впливає на наші стосунки, але коли ти живеш з людиною, яка ментально нездорова, ти починаєш теж хворіти", — також додала українська співачка.

Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучилися

Ще декілька місяців тому з’явилися чутки про те, що співачка і акторка Анна Трінчер розійшлася зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним. Але інколи вони ділилися спільними кадрами і разом з’являлися на публіці, і тільки нещодавно зробили офіційну заяву.

Співачка Анна Трінчер зі своїм коханим Олександром Волошиним. Фото: Instagram Анни Трінчер

Вони записали спільний подкаст, під час якого публічно обговорювали свої стосунки і проблеми, які довели до розставання. Виявляється, між коханими було багато непорозумінь, а в Олександра геть зникли почуття до Анни.

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