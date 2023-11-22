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Снежные виды и игра в снежки — как звезды встречают первый снег

22 ноября 2023 12:38
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Засніжені види і гра у сніжки — як зірки зустрічають перший сніг
Скриншот со стор в Instagram: misha.k.ua
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Сегодня в Киеве заснежило! За ночь выпало столько снега, что киевляне проснулись прямо в зимней сказке. Первому снегу порадовались и украинские звезды.

Фото и видео видов из своего окна или с улицы знаменитости публиковали на своих страницах в Instagram.

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Одной из самых первых зимнюю сказку сегодня увидела Лилия Ребрик, которая уже в 6 утра опубликовала сторис со своего заснеженного двора. Возможно ведущая так рано собиралась на эфир утреннего шоу.

 

Сторис
Скриншот со сторис в Instagram: liliia.rebrik

С первым снегом своих подписчиков поздравила и певица MamaRika. Она засняла снежную лужайку из панорамного окна своего дома.

"Ну, с первым!" — поздравыла певица в сторис.

 

Скриншот со сторис в Instagram: mamarika_official

Невероятный вид на заснеженные деревья и лужайку открылся и для певицы Jerry Heil. Из панорамных окон ее красивого дома с белым полом, снег из окна выглядел особенно сказочно.

 

Скриншот со стор в Instagram: thejerryheil

У Владимира Остапчука невероятный вид открылся из квартиры в многоэтажке. Ведущий в своем Instagram довольно часто делает рубрику о погоде, в которой показывает вид со своего балкона. Сегодня, благодаря снегу, рубрика получилась особенной.

 

Скриншот со сторис в Instagram: vova_ostapchuk

Но больше всего первому снегу обрадовались дети. Певица Светлана Тарабарова показала, с каким восторгом ее дочь и сын смотрят в окно, только поднявшись с кровати.

 

Скриншот со сторис в Instagram: tarabarova

А сын Ксении Мишиной Платон по дороге в школу даже успел поиграть с мамой в снежки. Мальчик забрасывал снежками и мамину машину, ведь актриса посмеялась над сыном, когда он чуть не упал, из-за того, что подскользнулся на снегу.

 

Скриншот со сторис в Instagram: misha.k.ua

А вот кто снегу не очень обрадовался, так это певец Виталий Козловский, который служит в рядах ВСУ. Он показал, как завалило окопы, в которых он вместе с собратьями сейчас воюет.

 

Скриншот со сторис в Instagram: vkozlovsky_music

"Вот в таких условиях и проходит сейчас жизнь на передовой", — поделился Виталий.

Напомним, Козловский посвятил новый трек собратьям, с которыми чудом выжил на передовой.

Такой мы писали, что Киев накрыло снегом — как выглядит столица сейчас.

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