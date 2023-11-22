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Засніжені види і гра у сніжки — як зірки зустрічають перший сніг

22 листопада 2023 12:38
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Засніжені види і гра у сніжки — як зірки зустрічають перший сніг
Скриншот зі сторіс в Instagram: misha.k.ua
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Сьогодні у Києві засніжило! За ніч випало стільки снігу, що кияни прокинулися просто у зимовій казці. Першому снігу пораділи і українські зірки. 

Фото і відео видів зі свого вікна або з вулиці знаменитості публікували у своїх сторінках в Instagram

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Однією з найперших зимову казку сьогодні побачила Лілія Ребрик, яка вже о 6-й ранку опублікувала сторіс свого засніженого подвір'я. Вочевидь, ведуча так рано збиралася на ефір ранкового шоу. 

 

Сторіс
Скриншот зі сторіс в Instagram: liliia.rebrik

З першим снігом своїх підписників привітала і співачка MamaRika. Вона засняла снігову галявину з панорамного вікна свого будинку.

"Ну, з першим!" — привітала співачка у сторіс. 

 

Скриншот зі сторіс в Instagram: mamarika_official

Неймовірний вид на засніжені дерева і галявину відкрився і для співачки Jerry Heil. З панорамних вікон її красивого будинку з білосніжною підлогою, сніг з вікна мав особливо казковий вигляд. 

 

Скриншот зі сторіс в Instagram: thejerryheil

У Володимира Остапчука неймовірний вид відкрився з квартири у багатоповерхівці. Ведучий у своєму Instagram досить часто робить рубрику про погоду, у якій показує вид зі свого балкону. Сьогодні, завдяки снігу, рубрика вийшла особливою. 

 

Скриншот зі сторіс в Instagram: vova_ostapchuk

Та найбільше першому снігу зраділи діти. Співачка Світлана Тарабарова показала, з яким захватом її донька і син дивляться у вікно, тільки піднявшись з ліжка. 

 

Скриншот зі сторіс в Instagram: tarabarova

А син Ксенії Мішиної Платон по дорозі до школи навіть встиг пограти з мамою у сніжки. Малий закидав сніжками і мамину машину, адже акторка посміялася з сина, коли він ледь не впав, через те, що підсковзнувся на снігу. 

 

Скриншот зі сторіс в Instagram: misha.k.ua

А ось хто снігу не дуже зрадів, так це співак Віталій Козловський, який служить у лавах ЗСУ. Він показав, як завалило окопи, у яких він разом з побратимами зараз воює.

 

Скриншот зі сторіс в Instagram: vkozlovsky_music

"Ось в таких умовах і проходить зараз життя на передовій", — поділився Віталій. 

Нагадаємо, Козловський присвятив новий трек побратимам, з якими дивом вижив на передовій.

Такой ми писали, що Київ накрило снігом — який вигляд має столиця зараз.

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