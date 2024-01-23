Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Основатель группы Boney M скончался в возрасте 82 лет arrow

Основатель группы Boney M скончался в возрасте 82 лет

23 января 2024 17:53
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Основатель группы Boney M скончался в возрасте 82 лет
Фрэнк Фариан. Фото: YouTube группы "Boney M"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Немецкий музыкальный продюсер Фрэнк Фариан, основавший диско-группу Boney M, умер в своем доме. Ему было 82 года.

Об этом пишет BBC.

Читайте также:

Фрэнк Фариан умер после операции на сердце

Семья композитира сообщила, что он скончался в своем доме в Майами. Ему было 82 года.

Он родился под именем Франц Ройтер в 1941 году в Кирне, юго-западной Германии. Там он получил образование шеф-повара и вместе с тем занимался музыкальной карьерой — сначала как певец, а затем как продюсер.

Фариан также работал с такими музыкантами, как Мит Лоуф и Стиви Вандер. Он продал около 800 миллионов пластинок по всему миру.

Фрэнк Фариан основал группу Boney M в 1976 году. Он выпустил несколько хитов, которые до сих пор актуальны — Daddy Cool, Rasputin и Mary's Boy Child.

Фариан также был основателем дуэта Milli Vanilli, вовлеченного в скандальный спор. Оказалось, что они не пели на своих записях.

В 2022 году Фариан рассказал, что перенес операцию на сердце и вставил сердечный клапан свиньи, что, по его словам, спасло ему жизнь. Причина смерти продюсера пока неизвестна.

Ранее в Одесской киностудии простились с актером Евгением Хаитом.

Также мать поэта Максима Кривцова дала первое интервью после его гибели.

США
смерть
музыка
песни
певец
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме