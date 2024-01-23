Основатель группы Boney M скончался в возрасте 82 лет
Немецкий музыкальный продюсер Фрэнк Фариан, основавший диско-группу Boney M, умер в своем доме. Ему было 82 года.
Об этом пишет BBC.
Фрэнк Фариан умер после операции на сердце
Семья композитира сообщила, что он скончался в своем доме в Майами. Ему было 82 года.
Он родился под именем Франц Ройтер в 1941 году в Кирне, юго-западной Германии. Там он получил образование шеф-повара и вместе с тем занимался музыкальной карьерой — сначала как певец, а затем как продюсер.
Фариан также работал с такими музыкантами, как Мит Лоуф и Стиви Вандер. Он продал около 800 миллионов пластинок по всему миру.
Фрэнк Фариан основал группу Boney M в 1976 году. Он выпустил несколько хитов, которые до сих пор актуальны — Daddy Cool, Rasputin и Mary's Boy Child.
Фариан также был основателем дуэта Milli Vanilli, вовлеченного в скандальный спор. Оказалось, что они не пели на своих записях.
В 2022 году Фариан рассказал, что перенес операцию на сердце и вставил сердечный клапан свиньи, что, по его словам, спасло ему жизнь. Причина смерти продюсера пока неизвестна.
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