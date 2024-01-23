Засновник гурту Boney M помер у віці 82 років

Френк Фаріан. Фото: YouTube гурту "Boney M"

Німецький музичний продюсер Френк Фаріан, який заснував диско-гурт Boney M, помер у своєму будинку. Йому було 82 роки.

Про це пише BBC.

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Сім'я композитира повідомила, що він помер у своєму будинку в Маямі. Йому біло 82 роки.

Він народився під ім'ям Франц Ройтер у 1941 році в Кірні, південно-західна Німеччина. Там він отримав освіту шеф-кухаря і водночас займався музичною кар’єрою — спочатку як співак, а потім як продюсер.

Фаріан також працював з такими музикантами, як Міт Лоуф і Стіві Вандер. Він продав приблизно 800 мільйонів платівок по всьому світу.

Френк Фаріан заснував гурт популярний Boney M у 1976 році. Він випустив кілька хітів, які і досі є актуальними — Daddy Cool, Rasputin і Mary's Boy Child.

Фаріан також був засновником дуету Milli Vanilli, який був залучений у скандальну суперечку. Виявилось, що не вони співали на своїх записах.

У 2022 році Фаріан розповів, що переніс операцію на серці та вставив серцевий клапан свині, що, за його словами, врятувало йому життя. Причина смерті продюсера поки що невідома.

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