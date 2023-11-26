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Завершился финал Детского Евровидения во Франции — какое место заняла Украина

26 ноября 2023 19:35
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Стас Кожушко
Редактор
Завершился финал Детского Евровидения во Франции — какое место заняла Украина
Украинская делегация во время прямого эфира. Скриншот: Суспільне Мовлення
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Во французской Ницце прошел финал Детского "Евровидения-2023". Украину представляла девятилетняя Анастасия Димид с композицией "Квітка". Она вышла на сцену под третьим номером.

Новини.LIVE расскажет о голосовании национального жюри, зрителей и финальных результатах.

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Результаты Детского "Евровидения-2023"

По словам организаторов, в голосовании приняли участие зрители из 175 стран мира. Всего в этом году на сцену вышли представители 16 государств.

По итогам голосования членов национальных жюри Украина заняла девятое место с 45 баллами. Зрители же дали нашей Анастасии 83 балла — это третье место. В итоге уроженка Ивано-Франковской области заняла пятое место.

Больше всего Анастасия получила от национального жюри Грузии (6 баллов), Германии (7 баллов) и Албании (8 баллов).

Победительницей конкурса стала француженка Зои Клозуре. Это третья победа этой страны за последние четыре года (!!!).

Финальные результаты детского "Евровидения". Скриншот: Общественная Вещание

Украинское национальное жюри, в состав которого вошли певицы Alyosha, Тоня Матвиенко и шоумен Юрий Ткач, отдало 12 баллов Великобритании.

Детское "Евровидение". Скриншот: Общественная Вещание

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Герман Ненов отреагировал на хейт в адрес представительницы Украины на Детском "Евровидении". Также мы рассказывали, почему Melovin в третий раз пошел на Нацотбор "Евровидения".

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