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Завершився фінал Дитячого Євробачення у Франції — яке місце посіла Україна

26 листопада 2023 19:35
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Стас Кожушко
Редактор
Завершився фінал Дитячого Євробачення у Франції — яке місце посіла Україна
Українська делегація під час прямого етеру. Скриншот: Суспільне мовлення
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У французькій Ніцці відбувся фінал Дитячого "Євробачення-2023". Україну представляла  дев’ятирічна Анастасія Димид з композицією "Квітка". Вона вийшла на сцену під третім номером. 

Новини.LIVE розкаже про голосування національного журі, глядачів та фінальні результати. 

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За словами організаторів, участь в голосування взяли глядачі з 175 країн світу. Загалом цього року на сцену вийшли представники 16 держав. 

За підсумками голосування членів національних журі, Україна посіла дев’яте місце із 45 балами. Глядачі ж дали нашій Анастасії 83 бали — це третє місце. У підсумку ж уродженка Івано-Франківської області посіла п’яте місце.

Найбільше Анастасія отримала від національного журі Грузії (6 балів), Німеччини (7 балів) та Албанії (8 балів).

Переможницею конкурсу стала француженка Зої Клозуре. Це третя перемога цієї країни за останні чотири роки (!!!).

Фінальні результати дитячого "Євробачення". Скриншот: Суспільне Мовлення

Українське національне журі, до складу якого увійшли співачки Alyosha, Тоня Матвієнко та шоумен Юрій Ткач віддало 12 балів Великій Британії.

Дитяче "Євробачення". Скриншот: Суспільне Мовлення

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер Герман Нєнов відреагував на хейт на адресу представниці України на Дитячому "Євробаченні." Також ми розповідали, чому Melovin втретє пішов на Нацвідбір "Євробачення"

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