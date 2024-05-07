Зендея с розами на голове поразила двумя невероятными образами на Met Gala 2024
Актриса Зендея пришла сразу в двух образах на Met Gala. 27-летняя актриса, являющаяся сопредседателем мероприятия, пришла в черном платье Givenchy от John Galliano 1996 года со шляпкой с цветочным орнаментом Alexander McQueen 2007 года.
Об этом пишет Daily Mail.
Зендея ошеломила винтажным платьем
Раньше Зендея примеряла сине-зеленое платье Maison Margiela от John Galliano на заказ. Зендея добавила ожерелье Bulgari и поразительную шляпку с вуалью.
На одном плече у нее была искусственная птичка, а в шляпе большое перо.
Весенняя выставка Института костюма ежегодно проходит в первый понедельник мая в Метрополитен-музее Нью-Йорка. В этом году событие называется "Спящие красавицы: возрождение моды", а дресс-код — "Сад времени".
Дженнифер Лопес, Bad Bunny и Крис Хемсворт также были сопредседателями в этом году. Также в комитет входит Анна Винтур из Vogue.
Напомним, поклонники поражены новой талией Ким Кардашьян. А раньше Николь Кидман снялась для модного глянца.
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