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Зендея с розами на голове поразила двумя невероятными образами на Met Gala 2024

7 мая 2024 08:44
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зендея с розами на голове поразила двумя невероятными образами на Met Gala 2024
Актриса Зендея. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Зендея пришла сразу в двух образах на Met Gala. 27-летняя актриса, являющаяся сопредседателем мероприятия, пришла в черном платье Givenchy от John Galliano 1996 года со шляпкой с цветочным орнаментом Alexander McQueen 2007 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Раньше Зендея примеряла сине-зеленое платье Maison Margiela от John Galliano на заказ. Зендея добавила ожерелье Bulgari и поразительную шляпку с вуалью.

Актриса Зендея. Фото: Reuters
Актриса Зендея. Фото: Reuters

 

Актриса Зендея. Фото: Reuters
Актриса Зендея. Фото: Reuters

 

Актриса Зендея. Фото: Reuters
Актриса Зендея. Фото: Reuters

 

Актриса Зендея. Фото: Reuters
Актриса Зендея. Фото: Reuters

 

Актриса Зендея.
Актриса Зендея. Фото: Reuters

На одном плече у нее была искусственная птичка, а в шляпе большое перо.

Весенняя выставка Института костюма ежегодно проходит в первый понедельник мая в Метрополитен-музее Нью-Йорка. В этом году событие называется "Спящие красавицы: возрождение моды", а дресс-код — "Сад времени".

Дженнифер Лопес, Bad Bunny и Крис Хемсворт также были сопредседателями в этом году. Также в комитет входит Анна Винтур из Vogue.

Напомним, поклонники поражены новой талией Ким Кардашьян. А раньше Николь Кидман снялась для модного глянца.

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