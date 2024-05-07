Зендея із трояндами на голові вразила двома неймовірними образами на Met Gala 2024

Акторка Зендея. Фото: Reuters

Акторка Зендея прийшла одразу в двох образах на Met Gala. 27-річна актриса, яка є співголовою заходу, прийшла в чорній сукні Givenchy від John Galliano 1996 року з капелюшком з квітковим орнаментом Alexander McQueen 2007 року.

Про це пише Daily Mail.

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Раніше приміряла синьо-зелену сукню Maison Margiela від John Galliano на замовлення. Зендея додала намисто Bulgari та вражаючий капелюшок із вуаллю.

Акторка Зендея. Фото: Reuters

Акторка Зендея. Фото: Reuters

Акторка Зендея. Фото: Reuters

Акторка Зендея. Фото: Reuters

Акторка Зендея. Фото: Reuters

На одному плечі в неї була штучна пташка, а в капелюсі — велике перо.

Весняна виставка Інституту костюма щороку припадає на перший понеділок травня і проходить у Метрополітен-музеї Нью-Йорка. Цього року подія має назву "Сплячі красуні: відродження моди", а дрес-код — "Сад часу".

Дженніфер Лопес, Bad Bunny і Кріс Хемсворт також були співголовами цього року. Також до комітету входить Анна Вінтур з Vogue.

Нагадаємо, прихильники вражені новою талією Кім Кардаш'ян. А раніше Ніколь Кідман знялась для модного глянцю.