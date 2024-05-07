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Скільки ребер вона видалила — прихильники шоковані стрункістю Кім Кардаш'ян на Met Gala

7 травня 2024 07:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Скільки ребер вона видалила — прихильники шоковані стрункістю Кім Кардаш'ян на Met Gala
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян шокувала своєю неймовірно тонку талію в сріблястому корсеті. Зірка продемонструвала фігуру в сукні Maison Margiela на червоній доріжці Met Gala 2024 у Нью-Йорку.

Про це пише Daily Mail.

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Фоловери почали писати свої припущення щодо форм зірки, один написав: "скільки ребер у Кім видалили".

Кім позувала перед фотографами у корсеті та прозорій мереживній спідницю, яка демонструвала її ноги. Вона поєднала вбрання з блискучими сріблястими туфлями на платформі в тон.

 

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

 

Фанати Кардаш'ян обговорюють її занадто тонку талію. Фото: соціальні мережі
Фанати Кардаш'ян обговорюють її занадто тонку талію. Фото: соціальні мережі
Фанати Кардаш'ян обговорюють її занадто тонку талію. Фото: соціальні мережі
Фанати Кардаш'ян обговорюють її занадто тонку талію. Фото: соціальні мережі
Фанати Кардаш'ян обговорюють її занадто тонку талію. Фото: соціальні мережі
Фанати Кардаш'ян обговорюють її занадто тонку талію. Фото: соціальні мережі

"Ісусе, вона буде в лікарні до кінця ночі. Видалили ребро чи 2", — говорять фанати.

Інші підтримали теорію видалення ребра, коли один сказав: "Їй видалили ребро? Господи!".

Інший згадав про тілесні трансформації, які зірка мала під час попередніх Met Gala.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

"Кім Кардаш’ян знову це робить, цікаво, як вона дихає в цьому", — дивують фоловери.

Раніше Кім приміряла копію сукні, яку Мерилін одягла в 1962 році, щоб співати серенаду тодішньому президенту Джону Ф. Кеннеді на його 45-й день народження.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбувся Met Gala 2024. А Кім Кардаш'ян знялась у рекламі власного бренду.

Кім Кардашян
мода
закордонні зірки
зірки

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