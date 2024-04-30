Актер Женя Янович признался, есть ли у него девушка сейчас

Украинский актер Женя Янович на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский актер, сценарист и блогер Женя Янович дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей личной жизни. Ведущий, у которого есть собственная программа, вспомнил один случай из жизни и признался, есть ли у него девушка.

Интервью с Женей Яновичем обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Женя Янович о своей личной жизни

Украинский актер не скрывает тот факт, что обращает на себя внимание женской половины. Он рассказал одну историю о свидании, которое состоялось через несколько часов после знакомства. Тогда Жене удалось отлично провести время вместе с этой девушкой.

Актер Женя Янович во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, Женя Янович вспомнил одну социальную сеть для знакомства, которая существовала когда-то. Он решил на примере этой соцсети ответить на вопросы журналистки касательно того, ищет ли он сейчас кого-то и свободно ли его сердце.

"Была ситуация когда-то… Мы случайно познакомились с одной девушкой, мы списались с ней, буквально через два часа встретились и прекрасно провели вечер вместе. Не очень хочется вспоминать эту соцсеть, но там когда-то было "В активном поиске". Я не в поиске, сердце свободно, но к чему-то готово", — признается Женя Янович.

Расставание Жени Яновича с бывшими

Недавно украинский актер вспомнил свое прошлое и честно рассказал о своих бывших. Женя рассказал обо всех неудачных отношениях и откровенно признался, что стало для него серьезной травмой.

"В первых двух отношениях меня бросали. В первых отношениях девушка ушла от меня к доставщику пиццы. Это было для меня травмой. Когда от тебя идут к доставщику пиццы, тебе кажется, что это крах, хуже быть не может. Я плакал. С первой и второй бывшей не общался длительный период, но потом у меня был незакрытый гештальт. Мы начинали общение, снова сходились, у нас был интим, и мне этого хватало, чтобы меня это отпустило", — рассказал Женя Янович.

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