Актор Женя Янович зізнався, чи є в нього дівчина зараз

Український актор Женя Янович на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український актор, сценарист і блогер Женя Янович дав відверте інтерв’ю, в якому розповів про своє особисте життя. Ведучий, який має власну програму, згадав один випадок з життя і зізнався, чи є в нього дівчина.

Інтерв’ю з Женею Яновичем оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте також:

Женя Янович про своє особисте життя

Український актор не приховує той факт, що привертає увагу жіночої половини. Він розповів одну історію про побачення, яке відбулося за декілька годин після знайомства. Тоді Жені вдалося чудово провести час разом з цією дівчиною.

Актор Женя Янович під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, Женя Янович згадав одну соціальну мережу для знайомства, яка існувала колись. Він вирішив на прикладі цієї соцмережі відповісти на запитання журналістки стосовно того, чи шукає він зараз когось і чи вільне його серце.

"Була ситуація колись… Ми випадково познайомилися з однією дівчинкою, ми списалися з нею, буквально за дві години зустрілися і чудово провели вечір разом. Не дуже хочеться згадувати цю соцмережу, але там колись було "В активному пошуку". Я не в пошуку, серце вільне, але до чогось готове", — зізнається Женя Янович.

Розставання Жені Яновича з колишніми

Не так давно український актор згадав своє минуле і чесно розповів про своїх колишніх. Женя розповів про всі неудачні стосунки і відверто зізнався, що стало для нього серйозною травмою.

"У перших двох стосунках мене кидали. У перших стосунках дівчина пішла від мене до доставщика піци. Це було для мене травмою. Коли від тебе йдуть до доставщика піци, тобі здається, що це крах, гірше бути не може. Я плакав. З першою і другою колишньою не спілкувався тривалий період, але потім у мене був незакритий гештальт. Ми починали спілкування, знову сходилися, у нас був інтим, і мені цього вистачало, щоб мене це відпустило", — розповів Женя Янович.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Тарас Цимбалюк зганьбився через подарунок коханій.

Раніше ми розповідали про те, що актор Олександр Рудинський зізнався, що він думає про російську мову.

Також ми повідомляли про те, що відомий актор Артур Логай несподівано опинився в лікарні.