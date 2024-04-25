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Ніч була яскравою — зірка серіалу "Київ вдень і вночі" загримів до лікарні

25 квітня 2024 11:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Артур Логай серед ночі опинився в лікарні — подробиці
Український актор Артур Логай. Фото: instagram.com/logai.arthur/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український актор зірка серіалу "Київ вдень і вночі" Артур Логай налякав шанувальників повідомленням про те, що він опинився в лікарні. У артиста діагностували струс мозку.

Про це він розповів у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Артист серед ночі опинився у лікарні. Логай опублікував світлину у черзі на МРТ та поділився своєю історією.

"Ніч у мене була яскравою, мов спалах. Слава Богу, живий і цілий. Ну, майже цілий. Зараз я в лікарні. Це найкрінжовіша ситуація, яка зі мною колись ставалась", — розповів артист.

Артур Логай зі струсом мозку
Український актор Артур Логай в лікарні. Фото: instagram.com/logai.arthur/

Після обстеження лікарі виявили в актора виявили струс мозку. Логай не розповів деталей лікування, однак поділився історією про те, як опинився на лікарняному ліжку. 

Актор врізався у величезний бетонний стовп і через сильний удар згодом втратив свідомість. Він не уточнює, через що саме це сталося.

"Можна зізнатися, що вперше в життя мене вирубили.  Але я звик шукати у всьому плюси, тож тішить, що за весь цей час вирубити мене зміг лише бетонний стовп, і то не одразу", — поділився Логай.

Артур Логай врізався у стовп
Український актор Артур Логай розповів про те, як потрапив до лікарні. Фото: instagram.com/logai.arthur/

На щастя, акторові не знадобилася госпіталізація і призначивши лікування, його відпустили додому.

Нагадаємо, акторка Катерина Тишкевич страждає через сильний головний біль та скаржиться на погане самопочуття. А співак Олександр Положинський опинився під крапельницею.

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Артур Логай
актори
українські зірки
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травма
"Київ вдень і вночі"
МРТ

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