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Жерара Депардье задержали в Париже по подозрению в домогательствах

29 апреля 2024 13:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Жерара Депардье задержала полиция Парижа.
Французский актер Жерара Депардье. Фото: TASS
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известного французского актера Жерара Депардье в Париже взяли под стражу из-за выдвинутых против него двумя женщинами обвинений в сексуальном насилии. В ближайшее время актера ждет допрос.

Об этом сообщает издание BFMTV.

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Актера взяли под стражу в понедельник, 29 апреля, и утром доставили в парижское отделение полиции. Его должны допросить в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами.

Жерара Депардье обвиняют в изнасилованиях
Французский актер Жерара Депардье. Фото: Reuters

Депардье обвиняют его в том, что он прикасался к потерпевшим во время съемок двух лент — в 2014 году на съемках фильма "Фокусник и сиамские близнецы" Жан-Пьера Мокки и в 2021 году на съемках фильма "Зеленые ставни" Жана Беккера.

Жерар Депардье отрицает все обвинения, однако актер не в первый раз фигурирует в скандалах о сексуальных домогательствах.

Актер уже находится под следствием с декабря 2020 года по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах актрисы Шарлотты Арнольд.

Актриса Элен Даррас также обратилась в суд из-за сексуального насилия во время съемок фильма 2007 года, однако заявление отклонили в связи с истечением срока давности.

Жерара Депардье арестовали в Париже
Французский актер Жерара Депардье. Фото: Reuters

Также известно, что в Испании на Жерара Депардье подала жалобу журналистка и писательница Рут База, которая обвиняет его в изнасиловании в 1995 году. Всего в сексуальных домогательствах актера обвинили 13 женщин.

Напомним, певица Камалия прокомментировала фотографии с побоями, которые шокировали сеть. Ранее стало известно, что бывший глава компании Sony домагался Шэрон Стоун.

изнасилование
полиция
секс
Париж
домашнее насилие
актеры
зарубежные звезды
Жерар Депардье

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