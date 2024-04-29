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Жерара Депардьє затримали в Парижі за підозрою у домаганнях

29 квітня 2024 13:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Жерара Депардьє затримала поліція Парижа — подробиці
Французький актор Жерара Депардьє. Фото: TASS
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомого французького актора Жерара Депардьє в Парижі взяли під варту через висунуті проти нього двома жінками звинувачення в сексуальному насильстві. У найближчий час на актора чекає допит.

Про це повідомляє видання BFMTV.

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Жерара Депардьє затримала поліція

Актора взяли під варту у понеділок, 29 квітня, та зранку доправили до паризького відділку поліції. Його мають допитати у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві, висунутими двома жінками.

Жерара Депардьє звинувачують у згвалтуваннях
Французький актор Жерара Депардьє. Фото: Reuters

Депардьє звинувачують його в тому, що він торкався потерпілих під час зйомок двох стрічок — у 2014 році на зйомках фільму "Фокусник і сіамські близнюки" Жан-П'єра Моккі та у 2021 році на зйомках фільму "Зелені віконниці" Жана Беккера.

Жерар Депардьє заперечує усі звинувачення, однак актор не вперше фігурує у скандалах про сексуальні домагання.

Актор уже перебуває під слідством із грудня 2020 року за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях до актриси Шарлотти Арнольд.

Акторка Елен Даррас також звернулась до суду через сексуальне насильство під час зйомок фільму 2007 року, однак заяву відхили у зв'язку зі спливом строку давності.

Жерара Депардьє арештували в Парижі
Французький актор Жерара Депардьє. Фото: Reuters

Також відомо, що в Іспанії на Жерара Депардьє подала скаргу журналістка і письменниця Рут База, яка звинувачує його в зґвалтуванні 1995 року. Загалом у сексуальних домаганнях актора звинуватили 13 жінок.

Нагадаємо, співачка Камалія прокоментувала світлини із побоями, які шокували мережу. Раніше стало відомо, що колишній голова компанії Sony домагався Шерон Стоун.

згвалтування
поліція
секс
Париж
домашнє насильство
актори
закордонні зірки
Жерар Депардьє

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