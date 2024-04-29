Жерара Депардьє затримала поліція Парижа — подробиці

Французький актор Жерара Депардьє. Фото: TASS

Відомого французького актора Жерара Депардьє в Парижі взяли під варту через висунуті проти нього двома жінками звинувачення в сексуальному насильстві. У найближчий час на актора чекає допит.

Про це повідомляє видання BFMTV.

Читайте також:

Жерара Депардьє затримала поліція

Актора взяли під варту у понеділок, 29 квітня, та зранку доправили до паризького відділку поліції. Його мають допитати у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві, висунутими двома жінками.

Французький актор Жерара Депардьє. Фото: Reuters

Депардьє звинувачують його в тому, що він торкався потерпілих під час зйомок двох стрічок — у 2014 році на зйомках фільму "Фокусник і сіамські близнюки" Жан-П'єра Моккі та у 2021 році на зйомках фільму "Зелені віконниці" Жана Беккера.

Жерар Депардьє заперечує усі звинувачення, однак актор не вперше фігурує у скандалах про сексуальні домагання.

Актор уже перебуває під слідством із грудня 2020 року за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях до актриси Шарлотти Арнольд.

Акторка Елен Даррас також звернулась до суду через сексуальне насильство під час зйомок фільму 2007 року, однак заяву відхили у зв'язку зі спливом строку давності.

Французький актор Жерара Депардьє. Фото: Reuters

Також відомо, що в Іспанії на Жерара Депардьє подала скаргу журналістка і письменниця Рут База, яка звинувачує його в зґвалтуванні 1995 року. Загалом у сексуальних домаганнях актора звинуватили 13 жінок.

Нагадаємо, співачка Камалія прокоментувала світлини із побоями, які шокували мережу. Раніше стало відомо, що колишній голова компанії Sony домагався Шерон Стоун.