Антон Скуратов унижал и избивал свою молодую жену.

Украинский блогер и пранкер Антон Скуратов. Фото: instagram.com/skuratv/

Бывшая жена украинского блогера и пранкера Антона Скуратова обвинила его в домашнем насилии. Она рассказала о том, что он над ней издевался, бил и заставил сделать аборт.

Соответствующие видео девушка опубликовала на своей Telegram-странице.

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В сеть попали эксклюзивное видео, на которых бывшая жена блогера Антона Скуратова Елена зафиксировала, как он над ней издевался.

На его кадрах молодая девушка показывает следы физического насилия на своей шее и руках. На роликах можно услышать, как он психологически на него давит.

Скуратов заставлял ее публично становиться на колени и просить у него прощения. Он повышает голос и употребляет в ее адрес нецензурную лексику, унижает и называет ее собакой.

Блогер позволяет себе хватать ее за руки, забирать у нее телефон и выбрасывать ее вещи из дома. Девушка рассказывает о том, что на видео записаны ссоры во время визита к ее родственникам в Неаполь.

На одном из видео, молодая жена Скуратова признается о том, что он заставил ее делать аборт, а он, смеясь, ей отвечал: "Это было твое лучшее решение". Елена объяснила, что из-за аборта у нее началось кровотечение и вместо того, чтобы ее поддержать, Скуратов начал выгонять ее из квартиры.

Сам блогер уже успел прокомментировать эту ситуацию и заявил, что эти видео это "ложь, клевета и преувеличение" и посоветовал своей аудитории просто "подождать".

Скуратов прокомментировал ситуацию с домашним насилием. Фото: instagram.com/skuratv/

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