Антон Скуратов унижал и избивал свою молодую жену.

Бывшая жена известного блогера обвинила его в домашнем насилии
Бывшая жена украинского блогера и пранкера Антона Скуратова обвинила его в домашнем насилии. Она рассказала о том, что он над ней издевался, бил и заставил сделать аборт.
Соответствующие видео девушка опубликовала на своей Telegram-странице.
Блогер Антон Скуратов избивал свою жену
В сеть попали эксклюзивное видео, на которых бывшая жена блогера Антона Скуратова Елена зафиксировала, как он над ней издевался.
На его кадрах молодая девушка показывает следы физического насилия на своей шее и руках. На роликах можно услышать, как он психологически на него давит.
Скуратов заставлял ее публично становиться на колени и просить у него прощения. Он повышает голос и употребляет в ее адрес нецензурную лексику, унижает и называет ее собакой.
Блогер позволяет себе хватать ее за руки, забирать у нее телефон и выбрасывать ее вещи из дома. Девушка рассказывает о том, что на видео записаны ссоры во время визита к ее родственникам в Неаполь.
На одном из видео, молодая жена Скуратова признается о том, что он заставил ее делать аборт, а он, смеясь, ей отвечал: "Это было твое лучшее решение". Елена объяснила, что из-за аборта у нее началось кровотечение и вместо того, чтобы ее поддержать, Скуратов начал выгонять ее из квартиры.
Сам блогер уже успел прокомментировать эту ситуацию и заявил, что эти видео это "ложь, клевета и преувеличение" и посоветовал своей аудитории просто "подождать".
Ранее Камалия прокомментировала фотографии с побоями, шокировавшими сеть. Также Джоли рассказала о том, как Питт издевался над детьми.
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