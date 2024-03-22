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"Женщина-кошка" Мишель Пфайффер раскрыла свои секреты стройности и молодости

22 марта 2024 22:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
"Женщина-кошка" Мишель Пфайффер раскрыла свои секреты стройности и молодости
Американская актриса Мишель Пфайффер. Фото instagram.com/michellepfeifferofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса Мишель Пфайффер не стесняется своего возраста и часто выкладывает в социальных сетях фотографии без макияжа. Иметь ухоженный вид звезде помогает особый рацион и режим тренировок.

Об этом пишет Hello Magazine.

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Звезда голливудских фильмов поражает сияющей кожей и подтянутой фигурой. Выяснилось, что актриса выглядит прекрасно благодаря здоровому образу жизни.

Ранее Мишель была поклонницей веганства и такой режим питания сыграл значительную роль в сохранении её молодости кожи. Звезда отлично чувствовала себя на такой диете.

Однако, в 2019 году актриса перешла с веганства на палео-диету и оставила в своем рационе много фруктов и овощей.

Рацион палеодиеты достаточно суров. Список разрешенных продуктов включает только мясо, рыбу, морепродукты, яйца, орехи, свежие фрукты и овощи, ягоды, грибы, семена, травы и специи.

Под строгим запретом сахар, соль, молочные продукты, бобовые, злаки, крахмалистые овощи (картофель, кукуруза, свекла) и полуфабрикаты.

Кроме диетического питания, Мишель регулярно занимается пилатесом, йогой и утренним бегом.

Недавно звезда отпраздновала 30-ю годовщину свадьбы со своим мужем Дэвидом Э. Келли, который снял популярный американский сериал "Большая маленькая ложь".

Блестящая карьера 65-летней "Женщины-кошки" стремительно растет вверх. Она ведет переговоры об участии в новом спин-офф сериале "Эллоустоун", который киностудия Paramount начала снимать в ноябре 2023 года.

Напомним, мы ранее писали о том, что актриса Памела Андерсон снялась без макияжа для модного глянца. А также первая леди Елена Зеленская подчеркнула свой повседневный образ яркими носками с разным узором.

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