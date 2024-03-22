"Жінка-кішка" Мішель Пфайффер розкрила свої секрети стрункості та молодості

Американська акторка Мішель Пфайффер. Фото instagram.com/michellepfeifferofficial/

Відома американська акторка Мішель Пфайффер не соромиться свого віку та часто викладає у соціальних мережах світлини без макіяжу. Мати чудовий вигляд зірці допомагає особливий раціон та режим тренувань.

Про це пише Hello Magazine.

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Зірка голлівудських фільмів вражає своєю сяючою шкірою та підтягнутою фігурою. З'ясувалось, що акторка має чудовий вигляд завдяки здоровому способу життя.

Раніше Мішель була прихильницею веганства і такий режим харчування відіграв значну роль у збереженні молодості шкіри. Зірка чудово почувала себе на такій дієті.

Однак, у 2019 році акторка перейшла з веганства на палео-дієту і залишила у своєму раціоні багато фруктів і овочів.

Раціон палеодієти досить суворий. Список дозволених продуктів включає лише м'ясо, рибу, морепродукти, яйця, горіхи, свіжі фрукти та овочі, ягоди, гриби, насіння, трави та спеції.

Під суворою забороною цукор, сіль, молочні продукти, бобові, злаки, крохмалисті овочі (картопля, кукурудза, буряк) і напівфабрикати.

Окрім дієтичного харчування, Мішель регулярно займається пілатесом, йогою та ранковим бігом.

Нещодавно зірка відсвяткувала 30-ту річницю весілля зі своїм чоловіком Девідом Е. Келлі, який є зняв популярний американський серіал "Велика маленька брехня".

Блискуча кар'єра 65-річної "Жінки-кішки" стрімко зростає вгору. Наразі вона веде переговори про участь у новому спін-офф серіалі "Єллоустоун", який кіностудія Paramount розпочала знімати у листопаді 2023 року.

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