Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Съемки третьего сезона "Эйфории" до сих пор не начались — причина arrow

Съемки третьего сезона "Эйфории" до сих пор не начались — причина

26 марта 2024 06:53
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Съемки третьего сезона "Эйфории" до сих пор не начались — причина
Кадр из сериала "Эйфория". Фото: Instagram/euphoria
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Съемки третьего сезона американской телевизионной подростковой драмы "Эйфория" отложили. Представители телеканала HBO, который занимается производством популярного сериала, назвали причину.

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте также:

Съемки нового сезона "Эйфория" отложены

По информации телеканала, автор шоу Сэм Левинсон еще не закончил работу над сценарием новых эпизодов. В то же время актерам проекта, среди которых такие знаменитости как Зендея, Мод Апатоу, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, позволили заняться другими проектами.

"HBO и Сэм Левинсон по прежнему отданы созданию исключительного третьего сезона. Тем временем мы разрешаем нашему актерскому составу использовать другие возможности", — заявили представители телеканала HBO.

Команда сериала планировала приступить к съемкам третьего сезона весной. Новую дату старта работы на площадке продюсеры пока не объявили. Впрочем, премьеру новых эпизодов не изменили. Она запланирована на 2025 год.

О сериале "Эйфория"

Шоу показывает жизнь группы старшеклассников и их взросление через опыт дружбы, любви, идентичности, травм, интима и употребления запрещенных веществ. Проект основан на одноименном израильском телевизионном мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левином.

Премьера телесериала состоялась 16 июня 2019 года на канале HBO. Впоследствии шоу было продлено на второй сезон, которому предшествовали два часовых специальных выпуска в декабре 2020-го и январе 2021-го. За свою игру Зендея была награждена прайм-тайм премией "Эмми".

Напомним, ранее мы писали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Дом Дракона". Также мы рассказывали, что звезда "Оппенгеймера", ирландский актер Киллиан Мерфи, вернется к своей известной роли, которую сыграл в популярном сериале.

канал HBO
сериал
Голливуд
"Эйфорія"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ