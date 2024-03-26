Съемки третьего сезона "Эйфории" до сих пор не начались — причина

Кадр из сериала "Эйфория". Фото: Instagram/euphoria

Съемки третьего сезона американской телевизионной подростковой драмы "Эйфория" отложили. Представители телеканала HBO, который занимается производством популярного сериала, назвали причину.

Об этом сообщает издание Deadline.

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По информации телеканала, автор шоу Сэм Левинсон еще не закончил работу над сценарием новых эпизодов. В то же время актерам проекта, среди которых такие знаменитости как Зендея, Мод Апатоу, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, позволили заняться другими проектами.

"HBO и Сэм Левинсон по прежнему отданы созданию исключительного третьего сезона. Тем временем мы разрешаем нашему актерскому составу использовать другие возможности", — заявили представители телеканала HBO.

Команда сериала планировала приступить к съемкам третьего сезона весной. Новую дату старта работы на площадке продюсеры пока не объявили. Впрочем, премьеру новых эпизодов не изменили. Она запланирована на 2025 год.

О сериале "Эйфория"

Шоу показывает жизнь группы старшеклассников и их взросление через опыт дружбы, любви, идентичности, травм, интима и употребления запрещенных веществ. Проект основан на одноименном израильском телевизионном мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левином.

Премьера телесериала состоялась 16 июня 2019 года на канале HBO. Впоследствии шоу было продлено на второй сезон, которому предшествовали два часовых специальных выпуска в декабре 2020-го и январе 2021-го. За свою игру Зендея была награждена прайм-тайм премией "Эмми".

Напомним, ранее мы писали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Дом Дракона". Также мы рассказывали, что звезда "Оппенгеймера", ирландский актер Киллиан Мерфи, вернется к своей известной роли, которую сыграл в популярном сериале.