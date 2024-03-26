Съемки третьего сезона "Эйфории" до сих пор не начались — причина
Съемки третьего сезона американской телевизионной подростковой драмы "Эйфория" отложили. Представители телеканала HBO, который занимается производством популярного сериала, назвали причину.
Об этом сообщает издание Deadline.
Съемки нового сезона "Эйфория" отложены
По информации телеканала, автор шоу Сэм Левинсон еще не закончил работу над сценарием новых эпизодов. В то же время актерам проекта, среди которых такие знаменитости как Зендея, Мод Апатоу, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, позволили заняться другими проектами.
"HBO и Сэм Левинсон по прежнему отданы созданию исключительного третьего сезона. Тем временем мы разрешаем нашему актерскому составу использовать другие возможности", — заявили представители телеканала HBO.
Команда сериала планировала приступить к съемкам третьего сезона весной. Новую дату старта работы на площадке продюсеры пока не объявили. Впрочем, премьеру новых эпизодов не изменили. Она запланирована на 2025 год.
О сериале "Эйфория"
Шоу показывает жизнь группы старшеклассников и их взросление через опыт дружбы, любви, идентичности, травм, интима и употребления запрещенных веществ. Проект основан на одноименном израильском телевизионном мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левином.
Премьера телесериала состоялась 16 июня 2019 года на канале HBO. Впоследствии шоу было продлено на второй сезон, которому предшествовали два часовых специальных выпуска в декабре 2020-го и январе 2021-го. За свою игру Зендея была награждена прайм-тайм премией "Эмми".
Напомним, ранее мы писали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Дом Дракона". Также мы рассказывали, что звезда "Оппенгеймера", ирландский актер Киллиан Мерфи, вернется к своей известной роли, которую сыграл в популярном сериале.
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