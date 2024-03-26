Зйомки третього сезону "Ейфорії" й досі не розпочались — причина

Кадр з серіалу "Ейфорія". Фото: Instagram/euphoria

Зйомки третього сезону американської телевізійної підліткової драми "Ейфорія" відклали. Представники телеканалу HBO, яке займається виробництвом популярного серіалу, назвали причину.

Про це повідомляє видання Deadline.

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За інформацією телеканалу, автор шоу Сем Левінсон ще не закінчив роботу над сценарієм нових епізодів. Водночас акторам проєкту, серед яких є такі знаменитості як Зендея, Мод Апатоу, Алекса Демі, Джейкоб Елорді, дозволили зайнятися іншими проєктами.

"HBO і Сем Левінсон, як і раніше, віддані створенню виняткового третього сезону. Тим часом ми дозволяємо нашому акторському складу використати інші можливості", — заявили представники телеканалу HBO.

Команда серіалу планувала розпочати зйомки третього сезону навесні. Нову дату старту роботи на майданчику продюсери поки не оголосили. Втім прем'єру нових епізодів не змінили. Вона запланована на 2025 рік.

Про серіал "Ейфорія"

Шоу показує життя групи старшокласників та їхнє доросління через досвід дружби, кохання, ідентичності, травм, інтиму та вживанням заборонених речовин. Проєкт заснований на однойменному ізраїльському телевізійному мінісеріалі, створеному Роном Лешемом та Дафною Левін.

Прем'єра телесеріалу відбулася 16 червня 2019 року на каналі HBO. Згодом шоу було продовжено на другий сезон, якому передували дві годинні спеціальні випуски в грудні 2020-го та січні 2021-го. За свою гру Зендея була нагороджена прайм-тайм премією "Еммі".

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов трейлер другого сезону серіалу "Дім Дракона". Також ми розповідали, що зірка "Оппенгеймера", ірландський актор Кілліан Мерфі повернеться до своєї відомої ролі, яку зіграв у популярному серіалі.