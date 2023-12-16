Зірка серіалу "Ейфорія" згадала, як на зйомках її покусав павук

Американська акторка Сідні Свіні. Фото: Instagram/sydney_sweeney

Американська акторка Сідні Свіні, яка відома, зокрема, за серіалом "Ейфорія", потрапила в неприємну ситуацію на зйомках в Австралії. 26-річна зірка зізналась — її покусав отруйний павук.

Про це Сідні розповіла на телешоу американського ведучого Джиммі Феллона.

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Сідні Свіні покусав павук

Інцидент трапився під час роботи над романтичною комедією "Хто завгодно, окрім тебе", яка вийде на екрани 22 грудня. В одній зі сцен Свіні мала тримати великого павука.

"Мені сказали, що він тренований. Я не знаю, як можна тренувати чортового павука. Ми знімали, і він раптом почав кусати мене. Ніхто не припинив зйомки! Тож я стою з павуком на моїй руці, він кусає мене, а всі довкола просто дивляться", — розповіла актриса.

Свіні зізналася, що закричала від жаху, але знімальна команда сприйняла її крики за акторську гру. Після цього зірці знадобилася психологічна медична допомога. Укус виявився безпечним для життя і здоров'я актриси. Але Сідні зізналася — вона дуже злякалася і навіть думала, що помре після укусу.

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