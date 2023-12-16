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Зірка серіалу "Ейфорія" згадала, як на зйомках її покусав павук

16 грудня 2023 14:32
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Стас Кожушко
Редактор
Зірка серіалу "Ейфорія" згадала, як на зйомках її покусав павук
Американська акторка Сідні Свіні. Фото: Instagram/sydney_sweeney
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська акторка Сідні Свіні, яка відома, зокрема, за серіалом "Ейфорія", потрапила в неприємну ситуацію на зйомках в Австралії. 26-річна зірка зізналась — її покусав отруйний павук. 

Про це Сідні розповіла на телешоу американського ведучого Джиммі Феллона.

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Сідні Свіні покусав павук

Інцидент трапився під час роботи над романтичною комедією "Хто завгодно, окрім тебе", яка вийде на екрани 22 грудня. В одній зі сцен Свіні мала тримати великого павука.

"Мені сказали, що він тренований. Я не знаю, як можна тренувати чортового павука. Ми знімали, і він раптом почав кусати мене. Ніхто не припинив зйомки! Тож я стою з павуком на моїй руці, він кусає мене, а всі довкола просто дивляться", — розповіла актриса.

Свіні зізналася, що закричала від жаху, але знімальна команда сприйняла її крики за акторську гру. Після цього зірці знадобилася психологічна медична допомога. Укус виявився безпечним для життя і здоров'я актриси. Але Сідні зізналася — вона дуже злякалася і навіть думала, що помре після укусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кіношні Кейт Міддлтон та принц Вільям знялись для обкладинки модного журналу. Також ми розповідали, що одіозний репер, бізнесмен Каньє Вест знову зробив антисемітську заяву.

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