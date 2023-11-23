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Зрение и речь восстановились — Буше рассказал, как себя чувствует после серьезной болезни

23 ноября 2023 11:49
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Зрение и речь восстановились — Буше рассказал, как себя чувствует после серьезной болезни
Блогер Богдан Буше. Фото: instagram.com/bushe8
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Телеведущий и блогер Богдан Шелудяк, который недавно заболел серьезной болезнью — синдромом Гиена-Барре, после двух недель интенсивного лечения рассказал, как себя чувствует.

Этим он поделился в комментарии Новому каналу.

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Несколько недель назад блогеру Буше установили страшный диагноз — синдром Гиена-Барре. Его иммунная система атаковала отдельные участки периферической нервной системы. В большинстве случаев болезнь излечима, но у 30% взрослых слабость сохраняется примерно три года.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богдан Шелудяк (@bushe8)

После двух недель стационара и активного лечения Богдана выписали. Он рассказал, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

"Можно сказать, что болезнь мы остановили и вылечили. Сейчас я борюсь с последствиями. Но они не критичны. Иногда людям после этого заболевания нужно заново учиться ходить. У меня, слава Богу, этого нет. Единственное, что осталось — это незначительное онемение конечностей. Иногда состояние такое, как у тебя легкое опьянение или гиперутомление. После длительной активности немного болит голова. Зрение и речь восстановились уже почти на 100%",  рассказал Богдан.

В Instagram блогер уже поделился, что частично возвращается к работе. Однако он продолжает свое лечение.

"Сейчас продолжаю работать и налаживать нейронные и нервные связи, пью таблетки для этого. Я понимаю, что определенные нюансы могут сохраняться довольно длительное время. Но от меня это не зависит, так что просто даю организму восстановиться", поделился Буше.

Из-за болезни мировосприятие Богдана изменилось. Если раньше он был недоволен своей жизнью, то сейчас пытается делать все, чтобы наслаждаться каждым моментом. Однако ему нужно быть осторожным.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богдан Шелудяк (@bushe8)

"Главное, что мне сейчас советуют — не лежать на диване, а ходить. Организм снова должен к этому привыкать. Но классно, что нет ограничений в питании. Пока пытаюсь избегать людных мест, поскольку снова гуляет Covid-19. Хотя вирус мутировал и, говорят, болезнь протекает легко. Учитывая, что у меня до сих пор ослаблен иммунитет, точно нежелательно заболеть", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что Богдан Буше рассказал о ходе своего редкого заболевания.

Также мы рассказывали, как изменились герои украинского реалити "Киев днем и ночью".

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