Зір і мова відновилися — Буше розповів, як себе почуває після серйозної хвороби

Блогер Богдан Буше. Фото: instagram.com/bushe8

Телеведучий і блогер Богдан Шелудяк, який нещодавно захворів на серйозну хворобу — синдром Гієна-Барре, після двох тижнів інтенсивного лікування розповів, як себе почуває.

Цим він поділився у коментарі Новому каналу.

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Стан наче легке сп’яніння

Кілька тижнів тому блогеру Буше встановили невтішний діагноз — синдром Гієна-Барре. Його імунна система атакувала окремі ділянки периферичної нервової системи. У більшості випадків хвороба виліковна, але у 30% дорослих слабкість зберігається приблизно три роки.

Після двох тижнів стаціонару й активного лікування Богдана виписали. Він розповів, що зараз почуває себе набагато краще.

"Можна сказати, що хворобу ми зупинили й вилікували. Зараз я борюся з наслідками. Але вони не критичні. Інколи людям після цього захворювання потрібно заново вчитися ходити. У мене, дякувати Богу, цього немає. Єдине, що залишилося, — це незначне оніміння кінцівок. Інколи стан такий, наче в тебе легке сп’яніння чи гіпервтома. Після тривалої активності трішки болить голова. Зір та мова відновилися вже майже на 100%", — розповів Богдан.

В Instagram блогер вже розповів, що частково повертається до роботи. Проте він продовжує своє лікування.

"Зараз продовжую працювати та налагоджувати нейронні та нервові зв’язки, п’ю таблетки для цього. Я розумію, що певні нюанси можуть зберігатись доволі тривалий час. Але від мене то не залежить, тож просто даю організму відновитися", — поділився Буше.

Через хворобу світосприйняття Богдана змінилося. Якщо раніше він був незадоволений своїм життям, то зараз намагається робити все, щоб насолоджуватися кожним моментом. Проте, йому треба бути обережним.

"Головне, що мені зараз радять, — це не лежати на дивані, а ходити. Організм знову має до цього звикати. Але класно, що немає обмежень у харчуванні. Наразі намагаюся уникати людних місць, оскільки знову гуляє Covid-19. Хоч вірус мутував і, кажуть, хвороба протікає легко. Та враховуючи, що в мене досі ослаблений імунітет, точно небажано захворіти", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Богдан Буше розповів про перебіг свого рідкісного захворювання.

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