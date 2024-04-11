Звезда красных дорожек Зендея в свадебном платье снялась для Vogue

Актриса Зендея. Фото: Vogue

Актриса Зендея в ярких образах приняла участие в стильной фотосессии. Также звезда поделилась о своих отношениях с бойфрендом Томом Холландом.

Об этом пишется в майском номере британского Vogue.

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Зендея примерила несколько ярких образов: цветные платья, футуристическую обувь и наряд невесты от бренда Schiaparelli Haute Couture. Фотографировала актрису легендарная Анна Лейбовиц.

Зендея и Том познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году, но преимущественно держат свои отношения подальше от общественности. Говоря об их романе, она сказала: "Мы оба были очень молодыми, но моя карьера уже развивалась, а его карьера изменилась внезапно. Я наблюдала, как его жизнь меняется на его глазах. Но он справился с этим действительно прекрасно".

Актриса Зендея. Фото: Vogue

Актриса Зендея. Фото: Vogue

Актриса Зендея. Фото: Vogue

Актриса Зендея. Фото: Vogue

Актриса Зендея. Фото: Vogue

Актриса Зендея. Фото: Vogue

Актриса Зендея. Фото: Vogue

Зендея рассказала, что она также сказала, что она не хочет, чтобы ее будущие дети "имели дело с ее славой".

Актеров в начале года заподозрили в расставании. Но на премьере "Дюны" Том Холланд сопровождал Зендею на вечеринку, опровергая злые слухи.

Напомним, Том Холланд и Зендея сходили на спортивное свидание. А раньше Зендея поразила откровенным костюмом на светском мероприятии.