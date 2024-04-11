Зірка червоних доріжок Зендея у весільній сукні знялась для Vogue

Акторка Зендея. Фото: Vogue

Акторка Зендея у яскравих образах взяла участь у стильній фотосесії. Також зірка поділилася про свої стосунки з бойфрендом Томом Холландом.

Про це йдеться у травневому номері британського Vogue.

Читайте також:

Зендея стала зіркою обкладинки журналу

Зендея приміряла кілька яскравих образів: кольорові сукні, футуристичне взуття та вбрання нареченої від бренду Schiaparelli Haute Couture. Фотографувала акторку легендарна Анна Лейбовіц.

Зендея та Том познайомилися на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2017 році, але переважно тримають свої стосунки подалі від громадськості. Говорячи про їхнй роман, вона сказала: "Ми обоє були дуже-дуже молодими, але моя кар’єра вже розвивалася, а його кар’єра змінилася раптово. Я спостерігала, як його життя змінюється на його очах. Але він впорався з цим справді чудово".

Акторка Зендея. Фото: Vogue

Акторка Зендея. Фото: Vogue

Акторка Зендея. Фото: Vogue

Акторка Зендея. Фото: Vogue

Акторка Зендея. Фото: Vogue

Акторка Зендея. Фото: Vogue

Акторка Зендея. Фото: Vogue

Зендея розповіла, що вона не хоче, щоб її майбутні діти "мали справу з її славою".

Акторів на початку року запідозрили у розставанні. Але на премєрі "Дюни" Том Холланд супроводжував Зендею на вечірку, спростувавши злі чутки.

Нагадаємо, Том Холланд та Зендея сходили на спортивне побачення. А раніше Зендея вразила відвертим костюмом на світському заході.