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Зірка червоних доріжок Зендея у весільній сукні знялась для Vogue

11 квітня 2024 13:03
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка червоних доріжок Зендея у весільній сукні знялась для Vogue
Акторка Зендея. Фото: Vogue
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Зендея у яскравих образах взяла участь у стильній фотосесії. Також зірка поділилася про свої стосунки з бойфрендом Томом Холландом.

Про це йдеться у травневому номері британського Vogue.

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Зендея приміряла кілька яскравих образів: кольорові сукні, футуристичне взуття та вбрання нареченої від бренду Schiaparelli Haute Couture. Фотографувала акторку легендарна Анна Лейбовіц. 

Зендея та Том познайомилися на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2017 році, але переважно тримають свої стосунки подалі від громадськості. Говорячи про їхнй роман, вона сказала: "Ми обоє були дуже-дуже молодими, але моя кар’єра вже розвивалася, а його кар’єра змінилася раптово. Я спостерігала, як його життя змінюється на його очах. Але він впорався з цим справді чудово".

 

Акторка Зендея. Фото: Vogue
Акторка Зендея. Фото: Vogue

 

Акторка Зендея. Фото: Vogue
Акторка Зендея. Фото: Vogue

 

Акторка Зендея. Фото: Vogue
Акторка Зендея. Фото: Vogue

 

Акторка Зендея. Фото: Vogue
Акторка Зендея. Фото: Vogue

 

Акторка Зендея. Фото: Vogue
Акторка Зендея. Фото: Vogue

 

Акторка Зендея. Фото: Vogue
Акторка Зендея. Фото: Vogue

 

Акторка Зендея. Фото: Vogue
Акторка Зендея. Фото: Vogue

Зендея розповіла, що вона не хоче, щоб її майбутні діти "мали справу з її славою".

Акторів на початку року запідозрили у розставанні. Але на премєрі "Дюни" Том Холланд супроводжував Зендею на вечірку, спростувавши злі чутки.

Нагадаємо, Том Холланд та Зендея сходили на спортивне побачення. А раніше Зендея вразила відвертим костюмом на світському заході.

фото
закордонні зірки
Зендея
Дюна

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