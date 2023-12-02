Звезда фильма "Сам дома" впервые показал сыновей и получил место на Аллее Славы

Макколей Калкин вместе с женой Брендой Сонг на Аллее Славы. Фото: Amy Sussman/Getty

Актер Макколей Калкин получил звезду на Аллее Славы. Он появился на торжестве вместе со своей семьей — это первый публичный выход в свет для его маленьких сыновей.

Об этом сообщает издание "People" .

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1 декабря Макколей Калкин получил свою звезду на голливудской Аллее Славы. Поддержать актера пришли самые родные ему люди.

Старшему сыну Дакоти, которого назвали в честь погибшей сестры Калкина, сейчас 2 года. Если пристально взглянуть, то можно увидеть, что он очень похож на своего отца в детстве — именно на мальчика-мятежника, которого полюбил весь мир. Младший сын актера, имя которого до сих пор в секрете, родился в начале 2023 года.

Семья Калкиных со старшим сыном Дакотой. Фото: Amy Sussman/Getty

Известный актер во время торжественной речи посвятил получение звезды своей жене.

"Я хотел бы поблагодарить Бренди. Ты моя чемпионка. Ты — мое все. Ты лучший человек, которого я когда-либо встречал. А после рождения наших мальчиков ты стала одной из трех моих любимых людей" , — сказал Макколей Калкин.

Актер познакомился со своей женой Брендой во время съемок фильма. Они начали встречаться в 2017 году и сейчас у них счастливая семья.

Макколей Калкин со своим младшим сыном. Фото: Amy Sussman/Getty

Особая гостья поздравила актера с наградой

На награждение Макколея Калкина пришла его давняя знакомая по культовому фильму "Сам дома" — киномама актриса Кэтрин О'Гара. Она заявила, что именно он и его актерская игра стали главной причиной безумного успеха фильма.

"Сам дома" был, есть и всегда будет любимым рождественским кинофильмом. Причина, по которой люди по всему миру каждый год смотрят "Сам дома", - это Маколей Калкин" , - сказала актриса.

Поздравить актера пришли его родные и друзья. Фото: Amy Sussman/Getty

Напомним, что недавно прошло 30 лет, как маленький Кевин остался сам дома , поэтому пора посмотреть, как за это время сменились главные актеры культовой классики.