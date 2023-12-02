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Зірка фільму "Сам вдома" вперше показав синів та отримав місце на Алеї Слави

2 грудня 2023 12:45
- Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка фільму "Сам вдома" вперше показав синів та отримав місце на Алеї Слави
Макколей Калкін разом із дружиною Брендою Сонг на Алеї Слави. Фото: Amy Sussman/Getty
- Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Актор Макколей Калкін отримав зірку на Алеї Слави. Він з'явився на урочистості разом із своєю сім'єю — це перший публічний вихід в світ для його маленьких синів. 

Про це повідомляє видання "People".

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1 грудня Макколей Калкін отримав власну зірку на голлівудській Алеї Слави. Підтримати актора прийшли найрідніші йому люди.

Старшому сину Дакоті, якого назвали на честь загиблої сестри Калкіна, зараз 2 роки. Якщо пильно поглянути, то можна побачити, що він дуже схожий на свого батька в дитинстві — саме на того хлопчика-бунтівника, якого полюбив увесь світ. Молодший син актора, ім'я якого досі в секреті, народився на початку 2023 року.

Макколей Калкін разом із сім'єю отримує зірку на Алеї Слави
Родина Калкіних з старшим сином Дакотою. Фото: Amy Sussman/Getty

Відомий актор під час урочистої промови присвятив отримання зірки своїй дружині.

"Я хотів би подякувати Бренді. Ти моя чемпіонка. Ти — моє все. Ти найкраща людина, яку я коли-небудь зустрічав. А після народження наших хлопчиків ти стала однією з трьох моїх найулюбленіших людей", — сказав Макколей Калкін.

Актор познайомився зі своєю дружиною Брендою під час зйомок спільного фільму. Вони почали зустрічатись у 2017 році і зараз в них щаслива сім'я.

Макколей Калкін зі своїм молодшим сином на Алеї Слави
Макколей Калкін зі своїм молодшим сином.Фото: Amy Sussman/Getty

Особлива гостя привітала актора з нагородою

На нагородження Макколея Калкіна прийшла його давня знайома по культовому фільму "Сам вдома" — кіномама акторка Кетрін О’Гара. Вона заявила, що саме він та його акторська гра стали головною причиною шаленого успіху фільму.

"Сам удома" був, є і завжди буде улюбленим різдвяним кінофільмом. Причина, з якої люди по всьому світу щороку дивляться "Сам удома", — це Маколей Калкін", — сказала акторка.

Макколей Калкін отримав зірку на Алеї Слави
Привітати актора прийшли його рідні та друзі. Фото: Amy Sussman/Getty

Нагадаємо, що нещодавно минуло 30 років, як маленький Кевін залишився сам вдома, тому настав час подивитися, як за цей час змінилися головні актори культової класики.

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