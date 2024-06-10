Звезда "Кинг-Конга" снова вышла замуж за своего мужа

Актеры Наоми Уоттс и Билли Крудап. Фото: instagram.com/naomiwatts/

Голливудские актеры Наоми Уоттс и Билли Крудап сыграли вторую свадьбу в Мехико. Церемония состоялась в годовщину их свадьбы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Год назад они тайно женились в Нью-Йорке. Фотографиями со свадьбы поделился брат актрисы Бен Уоттс. На церемонии 55-летняя Наоми была в простом белом платье без рукавов, волосы она зачесала назад. Среди гостей были Николь Кидман и Джастин Теру, а также дети Наоми от прошлых отношений с актером Лиевом Шрайбером: 16-летний Александр и 15-летний Сэмюэл Кай и 20-летний сын Крудапа от Мэри Луизы Паркер Уильям.

Уоттс и Крудап сблизились на съемках сериал Netflix "Цыганка" в 2017 году, но долгое время не афишировали отношения. Пара вела закрытый образ жизни и редко делилась личными подробностями с общественностью. Впервые знаменитости вышли вместе на красную дорожку только в 2022 году на премии Гильдии киноактеров США.

Напомним, звезда "Сумерек" британский актер Роберт Паттинсон впервые женился. А раньше друзья американской певицы Дженнифер Лопес рассказали, как она чувствует себя на фоне слухов о разводе.