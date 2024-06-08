Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше одружився

Актор Роберт Паттінсон та модель Сьюкі Воттерхаус. Фото: instagram.com/viewsbyjesal/

Зірка "Сутінок" актор Роберт Паттінсон і співачка Сьюкі Вотерхаус, які нещодавно стали батьками, одружилися. Пара зіграла таємне весілля невдовзі після народження доньки.

Про це пише In Touch Weekly.

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32-річна актриса, модель та співачка Сьюкі Вотерхаус та 38-річний актор Роберт Паттінсон зустрічаються з 2018 року. Довгий час вони приховували свої стосунки і відмовлялися говорити про свій роман і лише наприкінці 2022 року вперше разом побачили світ.

"З того часу, як Роб зустрів Сьюкі, він повільно, але вірно почав змінюватися. Логічним завершенням цих змін стало те, що у них все стало серйозно: вони створили сім'ю і проведуть залишок своїх днів разом. Буде офіційна заява про весілля чи ні, але Роб і Сьюкі одружена пара", — розповів інсайдер.

У 2023 році стало відомо про те, що пара чекає дитину, а ще через півроку — про їх заручини: про неї вони теж не оголошували публічно — Сьюкі помітили з обручкою.

Для обох шлюб став першим, хоча за плечима у кожного були гучні романи: Паттінсон довго зустрічався зі своєю партнеркою по сазі "Сутінки" Крістен Стюарт та співачкою FKA Twigs, а Вотерхаус — з актором Бредлі Купером. В одному з інтерв'ю Сьюкі розповіла, що Роберт — найкраще, що траплялося в її житті.

"Для них головне зараз — бути люблячими батьками. Роб нарешті знайшов своє призначення. Він уже не той чоловік без мети, яким він був дев'ять-десять років тому", — додав інсайдер.

Нагадаємо, раніше Сьюкі Вотерхаус показала новонароджену. А раніше Роберт Паттінсон вперше став батьком.