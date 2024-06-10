Зірка "Кінг-Конга" знову вийшла заміж за свого чоловіка

Актори Наомі Воттс і Біллі Крудап. Фото: instagram.com/allthings_naomiwatts/

Голлівудські актори Наомі Воттс і Біллі Крудап зіграли друге весілля у Мехіко. Церемонія відбулася у річницю їхнього весілля.

Про це пише Daily Mail.

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Рік тому вони таємно одружилися у Нью-Йорку. Фотографіями з весілля, а таке репетиції, поділився брат актриси Бен Воттс. На церемонії 55-річна Наомі була у простій білій сукні без рукавів, волосся вона зачесала назад. Серед гостей були Ніколь Кідман і Джастін Теру, а також діти Наомі від минулих стосунків з актором Лієвом Шрайбером: 16-річний Олександр і 15-річний Семюел Кай, і 20-річний син Крудапа від Мері Луїзи Паркер Вільям.

Воттс і Крудап зблизилися на зйомках серіал Netflix "Циганка" у 2017 році, але довгий час не афішували стосунки. Пара вела закритий спосіб життя та рідко ділилася особистими подробицями з громадськістю. Вперше знаменитості вийшли разом на червону доріжку лише 2022 року на премії Гільдії кіноакторів США.

Нагадаємо, зірка "Сутінків" британський актор Роберт Паттінсон вперше одружився. А раніше друзі американської співачки Дженніфер Лопес розповіли, як вона почувається на тлі чуток про розлучення.