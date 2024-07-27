Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Лига Смеха" ответил, собирается ли идти в политику arrow

Звезда "Лига Смеха" ответил, собирается ли идти в политику

27 июля 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Звезда "Лиги смеха" заговорил о политике и амбициях при власти — видео
Украинский комик и актер Тарас Стадницкий. Фото: скриншот с интервью
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский комик, актер, звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий впервые поделился про то, задумывался ли он над политической деятельностью. Артисту предлагали должности в городских органах власти.

Об этом он рассказал в интервью "Люксу ФМ".

Читайте также:

Стадницкий о политической деятельности

Актер убежден, что каждый должен активно участвовать в общественной жизни страны. Сам же он не заинтересован в том, чтобы занимать должность в государственных или местных органах власти, ведь не разбирается в нынешней политической ситуации.

Стадницкий признался, что ему предлагали идти во Львовский городской и областной советы.

"Я не то, что стараюсь держаться от политики подальше, я стараюсь держать все свои мысли при себе, ведь я не вижу полной картинки, что на самом деле происходит. В этом нужно разбираться, но я, к сожалению, не имею на это времени", — объяснил комик.

Напомним, ранее актер признался, почему скрывает свою семью от камер. А также украинский актер Иван Люленов объяснил, почему "Квартал 95" больше не так популярен.

шоу политики Лига Смеха украинские звезды власть интервью

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом