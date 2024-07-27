Звезда "Лиги смеха" заговорил о политике и амбициях при власти — видео

Украинский комик и актер Тарас Стадницкий. Фото: скриншот с интервью

Известный украинский комик, актер, звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий впервые поделился про то, задумывался ли он над политической деятельностью. Артисту предлагали должности в городских органах власти.

Об этом он рассказал в интервью "Люксу ФМ".

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Стадницкий о политической деятельности

Актер убежден, что каждый должен активно участвовать в общественной жизни страны. Сам же он не заинтересован в том, чтобы занимать должность в государственных или местных органах власти, ведь не разбирается в нынешней политической ситуации.

Стадницкий признался, что ему предлагали идти во Львовский городской и областной советы.

"Я не то, что стараюсь держаться от политики подальше, я стараюсь держать все свои мысли при себе, ведь я не вижу полной картинки, что на самом деле происходит. В этом нужно разбираться, но я, к сожалению, не имею на это времени", — объяснил комик.

Напомним, ранее актер признался, почему скрывает свою семью от камер. А также украинский актер Иван Люленов объяснил, почему "Квартал 95" больше не так популярен.