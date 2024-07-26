Чому зірка Ліги сміху Тарас Стадницький не показує свою сім'ю — актор назвав причину

Український актор Тарас Стадницький на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор, комік і гуморист, ексучасник шоу "Ліга сміху" Тарас Стадницький дав відверте інтерв’ю. У ньому зірка серіалу "Танька і Володька" чесно розповів, чому він так ретельно приховує свою родину, не показуючи її на публіку.

Про це Тарас Стадницький розповів на інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Тарас Стадницький про те, чому приховує родину

Відомий український гуморист пояснив, чому він не показує ніде свою дружину з дітьми. Виявляється, навіть, коли він фотографує членів своєї сім’ї, він спочатку цікавиться в них, чи може він це показувати в мережі, а вже потім оприлюднює.

"Я спочатку питаю в них після того, як зробив фотографію, чи можу я це викласти. Я із самого малечку привчаю їх до того, що вони мають право сказати: "Ні, бо я негарно вийшла", тому коли вони кажуть, то я викладаю. Я більш закритий в плані особистого життя, тому не сильно можна знайти якісь матеріали із сімейного життя", — наголосив Тарас Стадницький.

Інтерв'ю з Тарасом Стадницьким. Фото: скриншот з YouTube

Однак, український актор розкрив деталі свого знайомства з дружиною, розповівши, де саме це відбулося і як вони почали будувати стосунки. Розповів Тарас і про те, що вони з дружиною грали одразу два весілля — спочатку в неї на Батьківщині, а потім у нього.

"Ми познайомилися з нею в гуртожитку, вона теж закінчила факультет прикладної математики, правда не з червоним дипломом. Ми жили разом у гуртожитку, потім трошки розійшлися, потім знову зійшлися. У нас було два весілля — одне весілля в неї і за два тижні в мене на Хуторі", — також додав український актор.

Сім’я Тараса Стадницького

На жаль, в медіа рідко можна побачити якусь інформацію про сімейне життя Тараса Стадницького. Відомо тільки те, що український актор одружений і має двох доньок — Любу і Олесю. В соцмережах також можна рідко знайти сімейні фото Тараса.

Тарас Стадницький зі своєю дружиною і двома доньками. Фото: Facebook "Persona news"

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