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Зірка "Ліга Сміху" відповів, чи збирається йти у політику

27 липня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Зірка "Ліги сміху" заговорив про політику та амбіції при владі — відео
Український комік та актор Тарас Стадницький. Фото: скриншот з інтерв'ю
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український комік, актор, зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький вперше поділився, чи замислювався він над політичною діяльністю. Артисту пропонували посади у міських органах влади.

Про це він розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Актор переконаний, що кожен має брати активну участь у суспільному житті країни. Сам же він не зацікавлений у тому, щоб обіймати посаду у державних чи місцевих органах влади, адже не розбирається у теперішній політичній ситуації.

Стадницький зізнався, що йому пропонували йти в Львівську міську та обласну ради.

"Я не те, що стараюся триматися від політики подалі, я намагаюся тримати усі свої думки при собі, адже я не бачу повної картинки, що насправді відбувається. У цьому потрібно розбиратися, але я, на жаль, не маю на це часу", — пояснив комік.

Нагадаємо, раніше актор зізнався, чому приховує свою родину від камер. А також український актор Іван Люленов пояснив, чому "Квартал 95" більше не такий популярний.

шоу політики Ліга Сміху українські зірки влада інтерв'ю

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