Виктор Розовый и другие звезды отреагировали на скандал с ветврачом-ветераном в Одессе

Звезда "Лиги Смеха" эмоционально отреагировал на скандал в ветклинике с ветераном ВСУ
В обществе и, в частности, соцсетях, украинцы возмущены поведением одессита, который обругал ветерана ВСУ Алексея Притулу. Это произошло после того, как клиент ветклиники увидел, что у бывшего военнослужащего два протеза вместо ног. На это отреагировал звезда "Лиги Смеха", боец 3-й ОШБр Виктор Розовый, который сейчас проходит реабилитацию.
Соответствующая сториз появилась в его Instagram.
Реакция Виктора Розового на скандал в Одессе
Шоумен, военнослужащий проходит реабилитацию после тяжелого осколочного ранения головы. Виктор не сдерживал эмоций после увиденного с камеры в одесской ветклинике.
"Если "петуха" с пуделем не сожгут на**й на Крещатике (главная улица Киева. — Ред.) и трансляции не будет на "1+1" (один из крупнейших телеканалов Украины. — Ред.) — то это будет полный провал украинского общества", — заявил Розовый.
Реакция других звезд на скандал
Под видео, опубликованное Алексеем Притулой, слова поддержки ветерану ВСУ и возмущение ситуации в целом высказали немало представителей украинского шоу-бизнеса.
- Этот пудель болен? Я не про собаку. Может это какая-то фобия. Надо найти человека и помочь преодолеть эти страхи, — саркастически написал шоумен Анатолий Анатолич.
- Мне так жаль, что вам пришлось это услышать и увидеть! Я благодарна вам и всем нашим военным за то, что я смогла вернуться домой и родить сына здесь, в Украине, — блогер Виктория Маремуха.
- Видео с прощением на белом фоне — будет недостаточно! Недостаточно ответственности для таких нелюдей. Я хочу, чтобы наконец-то начал действовать закон. Если закон не действует, пусть будет народное правосудие, — блогер, бизнесвумен Саба Мусина.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику. 18+
Напомним, ранее мы рассказывали, что экс-командир Азову Максим Жорин прокомментировал скандал с ветврачом-ветераном в Одессе. Также мы писали, что певец Иван Дорн высказался о мобилизации в Украине.
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