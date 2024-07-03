Виктор Розовый и другие звезды отреагировали на скандал с ветврачом-ветераном в Одессе

Шоумен, военнослужащий Виктор Розовый. Фото: Instagram/ligasmihu_official

В обществе и, в частности, соцсетях, украинцы возмущены поведением одессита, который обругал ветерана ВСУ Алексея Притулу. Это произошло после того, как клиент ветклиники увидел, что у бывшего военнослужащего два протеза вместо ног. На это отреагировал звезда "Лиги Смеха", боец 3-й ОШБр Виктор Розовый, который сейчас проходит реабилитацию.

Соответствующая сториз появилась в его Instagram.

Читайте также:

Реакция Виктора Розового на скандал в Одессе

Шоумен, военнослужащий проходит реабилитацию после тяжелого осколочного ранения головы. Виктор не сдерживал эмоций после увиденного с камеры в одесской ветклинике.

"Если "петуха" с пуделем не сожгут на**й на Крещатике (главная улица Киева. — Ред.) и трансляции не будет на "1+1" (один из крупнейших телеканалов Украины. — Ред.) — то это будет полный провал украинского общества", — заявил Розовый.

Реакция Виктора Розового на скандал в Одессе Скриншот: Instagram/viktor_rozovyi

Реакция других звезд на скандал

Под видео, опубликованное Алексеем Притулой, слова поддержки ветерану ВСУ и возмущение ситуации в целом высказали немало представителей украинского шоу-бизнеса.

Этот пудель болен? Я не про собаку. Может это какая-то фобия. Надо найти человека и помочь преодолеть эти страхи, — саркастически написал шоумен Анатолий Анатолич.

Мне так жаль, что вам пришлось это услышать и увидеть! Я благодарна вам и всем нашим военным за то, что я смогла вернуться домой и родить сына здесь, в Украине, — блогер Виктория Маремуха.

Видео с прощением на белом фоне — будет недостаточно! Недостаточно ответственности для таких нелюдей. Я хочу, чтобы наконец-то начал действовать закон. Если закон не действует, пусть будет народное правосудие, — блогер, бизнесвумен Саба Мусина.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику. 18+

Напомним, ранее мы рассказывали, что экс-командир Азову Максим Жорин прокомментировал скандал с ветврачом-ветераном в Одессе. Также мы писали, что певец Иван Дорн высказался о мобилизации в Украине.