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Іван Дорн висловився про мобілізацію в Україні

3 липня 2024 20:43
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Стас Кожушко
Редактор
Іван Дорн не одразу зміг вимовити слово мобілізація
Співак Іван Дорн. Фото: Instagram/dorn_ivan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Український співак Іван Дорн не повертався до України після 24 лютого 2022 року. Артист з родиною живе в столиці Франції, Парижі. У новому інтерв’ю 35-річний співак згадав про мобілізацію. 

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Dope Zos.

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Співак зазначив, що від початку повномасштабної війни він не був в Києві, та в Україні в цілому. Ведучі казахського подкасту поцікавились, чи складно потрапити в країну. 

"Потрапити, приїхати не важко, без проблем. Але повернутися буде складніше, коли ти хлопчик від 18 до 60 років, який потрапляє під мобілізацію. Бачите, я в Україні нечасто, тому це слово не звик вимовляти. Ля мобілісьйон", — пожартував Дорн. 

Водночас артист зазначив: хотів би, аби всі знали, що він завжди й всюди за кордоном залишається українським артистом і підтримує Україну. Втім є одне уточнення. 

"Але при цьому зі своїм наративом, зі своїм контекстом, волелюбним", — підсумував Дорн.

Негативні коментарі під відео відсутні. Переважно свої повідомлення залишають казахи. Дехто з них здивувались, що в подкасті з’явився Дорн. Інші ж виразили підтримку народу України. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Іван Дорн згадав Президента України Володимира Зеленського у своєму жарті. Також ми писали, чим зараз займається чоловік співачки Альони Вінницької.

Іван Дорн співак українські зірки мобілізація

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