Іван Дорн не одразу зміг вимовити слово мобілізація

Співак Іван Дорн. Фото: Instagram/dorn_ivan

Український співак Іван Дорн не повертався до України після 24 лютого 2022 року. Артист з родиною живе в столиці Франції, Парижі. У новому інтерв’ю 35-річний співак згадав про мобілізацію.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Dope Zos.

Читайте також:

Іван Дорн про мобілізацію

Співак зазначив, що від початку повномасштабної війни він не був в Києві, та в Україні в цілому. Ведучі казахського подкасту поцікавились, чи складно потрапити в країну.

"Потрапити, приїхати не важко, без проблем. Але повернутися буде складніше, коли ти хлопчик від 18 до 60 років, який потрапляє під мобілізацію. Бачите, я в Україні нечасто, тому це слово не звик вимовляти. Ля мобілісьйон", — пожартував Дорн.

Водночас артист зазначив: хотів би, аби всі знали, що він завжди й всюди за кордоном залишається українським артистом і підтримує Україну. Втім є одне уточнення.

"Але при цьому зі своїм наративом, зі своїм контекстом, волелюбним", — підсумував Дорн.

Негативні коментарі під відео відсутні. Переважно свої повідомлення залишають казахи. Дехто з них здивувались, що в подкасті з’явився Дорн. Інші ж виразили підтримку народу України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Іван Дорн згадав Президента України Володимира Зеленського у своєму жарті. Також ми писали, чим зараз займається чоловік співачки Альони Вінницької.