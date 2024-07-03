Віктор Розовий та інші зірки відреагували на скандал з ветлікарем-ветераном в Одесі

Шоумен, військовослужбовець Віктор Розовий. Фото: Instagram/ligasmihu_official

В суспільстві і, зокрема, соцмережах, українці обурені поведінкою одесита, який облаяв ветерана ЗСУ Олексія Притулу. Це сталось після того, як клієнт ветклініки побачив, що колишній військовослужбовець має два протези замість ніг. На це відреагував зірка "Ліги Сміху", боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий, який зараз проходить реабілітацію.

Відповідна сторіз з'явилась в його Instagram.

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Реакція Віктора Розового на скандал в Одесі

Шоумен, військовослужбовець наразі проходить реабілітацію після важкого осколкового поранення голови. Віктор не стримував емоцій після побаченого з камери в одеській ветклініці.

"Якщо "пітух"а з пуделем не спалять на**й на Хрещатику (головна вулиця Києва. — Ред.) і трансляції не буде на "1+1" (один з найбільших телеканалів України. — Ред.) — то це буде повний провал українського суспільства", — заявив Розовий.

Реакція Віктора Розового на скандал в Одесі. Скриншот: Instagram/viktor_rozovyi

Реакція інших зірок на скандал

Під відео, яке опублікував Олексій Притула, слова підтримки ветерану ЗСУ та обурення ситуації в цілому висловили чимало представників українського шоу-бізнесу.

Цей пудель хворий? Я не про собаку. Може це якась фобія. Треба знайти людину і допомогти подолати ці страхи, — саркастично написав шоумен Анатолій Анатоліч.

Мені так шкода, що вам довелося це почути і побачити! Я вдячна вам та усім нашим військовим за те що я змогла повернутися додому та народити сина тут, в Україні, — блогерка Вікторія Маремуха.

Відео з вибаченням на білому фоні — буде недостатньо! Недостатньо відповідальності для таких нелюдів. Я хочу, щоб нарешті почав діяти закон. Якщо закон не діє, нехай буде народне правосуддя, — блогерка, бізнесвумен Саба Мусіна.

Увага! Відео містить ненормативну лексику. 18+

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що екскомандир Азову Максим Жорін прокоментував скандал з ветлікарем-ветераном в Одесі. Також ми писали, що співак Іван Дорн висловився про мобілізацію в Україні.