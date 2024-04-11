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Звезда "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый получил тяжелое ранение на фронте

11 апреля 2024 20:57
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Виктор Розовый чуть не погиб на фронте.
Украинский комик и военный Виктор Розовый. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Виктор Розовый известен многим украинцам как юморист из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", получил тяжелое ранение на фронте. Врачи в течение двух недель боролись за его жизнь, и сейчас его ждет период реабилитации.

Об этом сообщила его жена на своей странице Instagram.

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Виктор Розовый чуть не погиб на войне

Его любимая, актриса Ольга Мерзликина, рассказала, что 21 марта Розовый во время выполнения боевой задачи получил тяжелое осколочное ранение головы.

На следующий день его удалось эвакуировать в больницу, где специалисты в течение двух недель выводили его из тяжелого состояния. Пока медики боролись за его жизнь, семья военного не хотела публичности.

Ольга сообщает, что сейчас состояние военного стабилизировалось и он уже в сознании, набирается сил для дальнейшей длительной реабилитации за границей.

Виктор Розовый получил ранения на фронте
Виктор Розовый получил тяжелое ранение на фронте. Фото: instagram.com/oliamerzlikina/

Жена Розового обратилась ко всем неравнодушным и попросила финансовую поддержку для реабилитации мужа и помощи спасавшим его жизнь медикам.

Также она попросила медиа пока не беспокоить семью и заявила о том, что Виктор, возможно, впоследствии сам захочет поделиться пережитым.

Напомним, мы писали о том, как певец Женя Галич оказался в эпицентре "прилета". А также Джозефина Джексон приобрела подарок для военных с ампутациями.

война
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Лига Смеха
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