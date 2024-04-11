Виктор Розовый чуть не погиб на фронте.

Украинский комик и военный Виктор Розовый. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Виктор Розовый известен многим украинцам как юморист из команды "Загорецкая Людмила Степановна" в "Лиге смеха", получил тяжелое ранение на фронте. Врачи в течение двух недель боролись за его жизнь, и сейчас его ждет период реабилитации.

Об этом сообщила его жена на своей странице Instagram.

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Его любимая, актриса Ольга Мерзликина, рассказала, что 21 марта Розовый во время выполнения боевой задачи получил тяжелое осколочное ранение головы.

На следующий день его удалось эвакуировать в больницу, где специалисты в течение двух недель выводили его из тяжелого состояния. Пока медики боролись за его жизнь, семья военного не хотела публичности.

Ольга сообщает, что сейчас состояние военного стабилизировалось и он уже в сознании, набирается сил для дальнейшей длительной реабилитации за границей.

Виктор Розовый получил тяжелое ранение на фронте. Фото: instagram.com/oliamerzlikina/

Жена Розового обратилась ко всем неравнодушным и попросила финансовую поддержку для реабилитации мужа и помощи спасавшим его жизнь медикам.

Также она попросила медиа пока не беспокоить семью и заявила о том, что Виктор, возможно, впоследствии сам захочет поделиться пережитым.

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