Віктор Розовий ледь не загинув на фронті — деталі

Український комік та військовий Віктор Розовий. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Віктор Розовий, відомий багатьом українцям як гуморист з команди "Загорецька Людмила Степанівна" у "Лізі сміху", отримав важке поранення на фронті. Лікарі протягом двох тижнів боролися за його життя, і заразна нього чекає період реабілітації.

Про це повідомила його дружина на своїй сторінці Instagram.

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Його кохана, акторка Ольга Мерзлікіна, розповіла, що 21 березня Розовий під час виконання бойової задачі отримав важке осколкове поранення голови.

Наступного дня його вдалося евакуювати до лікарні, де фахівці протягом двох тижнів виводили його з важкого стану. Поки медики боролися за його життя, родина військового не хотіла публічності.

Ольга повідомляє, що зараз стан військового стабілізувався і він вже у свідомості, набирається сил для подальшої тривалої реабілітації за кордоном.

Віктор Розовий отримав важке поранення на фронті. Фото: instagram.com/oliamerzlikina/

Дружина Розового звернулася до усіх небайдужих та попросила фінансової підтримки для реабілітації чоловіка та допомоги медикам, які рятували його життя.

Також вона попросила медіа поки не турбувати родину та заявила про те, що Віктор, можливо, згодом сам захоче поділитися пережитим.

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