Комик и военный Виктор Розовый вышел на связь, находясь в больнице.

Звезда "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Ведущий "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый впервые вышел на связь после тяжелого ранения на фронте. Артиста ждет трудный путь реабилитации.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице Instgaram.

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В конце марта Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы при выполнении боевого задания. Врачи несколько суток вытаскивали героя "с того света" и провели ему сложную операцию. Жена артиста вышла на связь после того, как удалось стабилизировать его состояние и сообщила, что ему необходима реабилитация за границей.

Только сейчас Розовый вышел на связь и поделился с поклонниками фото, на котором он лежит на больничной койке с большим шрамом на голове. Он отметил, что впереди его ждет трудный путь реабилитации, однако сейчас его здоровью и жизни уже ничего не угрожает.

К счастью, артист сохранил чувство юмора после ужаса, который пережил на фронте.

"Вырулил. Ну еще есть очень много реабилитационной работы, но самое худшее и страшное позади. Теперь буду вы**ваться, что проливал кровь за эту страну", — пошутил раненый артист.

Звезда "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Напомним, мы писали о том, что "Квартал 95" отреагировал на ранение своего друга из "Лиги смеха". А также жена комика рассказала о состоянии своего мужа в больнице.