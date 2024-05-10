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Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый впервые вышел на связь после тяжелого ранения на фронте

10 мая 2024 15:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Комик и военный Виктор Розовый вышел на связь, находясь в больнице.
Звезда "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый на интервью. Фото: скриншот с YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Ведущий "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый впервые вышел на связь после тяжелого ранения на фронте. Артиста ждет трудный путь реабилитации.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице Instgaram.

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В конце марта Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы при выполнении боевого задания. Врачи несколько суток вытаскивали героя "с того света" и провели ему сложную операцию. Жена артиста вышла на связь после того, как удалось стабилизировать его состояние и сообщила, что ему необходима реабилитация за границей.

Только сейчас Розовый вышел на связь и поделился с поклонниками фото, на котором он лежит на больничной койке с большим шрамом на голове. Он отметил, что впереди его ждет трудный путь реабилитации, однако сейчас его здоровью и жизни уже ничего не угрожает.

К счастью, артист сохранил чувство юмора после ужаса, который пережил на фронте.

"Вырулил. Ну еще есть очень много реабилитационной работы, но самое худшее и страшное позади. Теперь буду вы**ваться, что проливал кровь за эту страну", — пошутил раненый артист.

Розовый вышел на связь после ранения
Звезда "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Напомним, мы писали о том, что "Квартал 95" отреагировал на ранение своего друга из "Лиги смеха". А также жена комика рассказала о состоянии своего мужа в больнице.

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