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Дружина зірки "Ліги Сміху" вперше вийшла на зв'язок після його важкого поранення на фронті

30 квітня 2024 16:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стало відомо про стан здоров'я пораненого Віктора Розового — подробиці
Комік та військовий Віктор Розовий. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дружина колишнього учасника "Ліги сміху" Віктора Розового розповіла про його стан після важкого поранення на передовій. Артист досі перебуває у лікарні.

Про це Ольга Розова повідомила на своїй сторінці Instagram.

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Наприкінці березня Розовий отримав важке осколкове поранення голови під час виконання бойової задачі. Нейрохірурги протягом декількох днів витягали артиста "з того світу" і провели важку операцію.

Дружина зірки "Лігу сміху" вийшла на зв'язок та повідомила про те, що він досі перебуває в лікарні. Вона зізналася, що планує лікувати коханого за кордоном, як тільки це буде можливо за його станом здоров'я.

"Наразі Віктор відновлюється в Україні, аж поки лікарі не дозволять подальших транспортувань за кордон. Дякуємо усім за питання у дірект, але відповідати кожному можливості немає. Це все, що можемо розповісти на зараз. Бережіть себе", — повідомила Ольга Розова.

Віктор Розовий відновлюється після важкого поранення
Публікація дружини Віктора Розового. Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Кохана Розового подякувала побратимам, які врятували його життя, надали допомогу та доставили до лікарні та усім, хто хвилюється за його стан здоров'я. Вона також повідомила про те, що частину грошей, які українці відправляли на лікування коханого, спрямувала на прилади нічного бачення для 3 ОШБр, в якій проходив службу Розовий.

Кошти на лікування Віті Розового задонатили на потреби 3 ОШБр
Публікація дружини Віктора Розового. Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Нагадаємо, ми писали про те, що російський актор приїхав вбивати українців, але сам отримав поранення. А акторка фільмів для дорослих родом зі Львівщини Джозефіна Джексон придбала подарунок для військових з ампутаціями.

ЗСУ
шоу
Ліга Сміху
українські зірки
гумор
війна в Україні
поранення
фронт
3 ОШБр
Віктор Розовий

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