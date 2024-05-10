Комік та військовий Віктор Розовий вийшов на зв'язок, перебуваючи в лікарні — фото

Зірка "Ліги сміху" і військовий Віктор Розовий на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Ведучий "Ліги сміху" і військовий Віктор Розовий вперше вийшов на зв'язок після важкого поранення на фронті. Артиста чекає важкий шлях реабілітації.

Про це він розповів у Stories на своїй сторінці Instgaram.

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Наприкінці березня Розовий отримав важке осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання. Лікарі декілька діб витягали героя "з того світу" та провели йому складну операцію. Дружина артиста вийшла на зв'язок після того, як вдалося стабілізувати його стан та повідомила, що йому необхідна реабілітація закордоном.

Лише зараз Розовий вийшов на зв'язок та поділився із шанувальниками фото, на якому він лежить на лікарняному ліжку із великими шрамом на голові. Він зазначив, що попереду його чекає важкий шлях реабілітації, однак зараз його здоров'ю та життю вже нічого не загрожує.

На щастя, артист зберіг почуття гумору після жаху, який пережив на фронті.

"Вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви**буватись, що проливав кров за цю країну", — пожартував поранений артист.

Зірка "Ліги сміху" і військовий Віктор Розовий. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Нагадаємо, ми писали про те, що "Квартал 95" відреагував на поранення свого друга з "Ліги сміху". А також дружина коміка розповіла про стан свого чоловіка у лікарні.