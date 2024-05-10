Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий вперше вийшов на зв'язок після важкого поранення на фронті arrow

Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий вперше вийшов на зв'язок після важкого поранення на фронті

10 травня 2024 15:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Комік та військовий Віктор Розовий вийшов на зв'язок, перебуваючи в лікарні — фото
Зірка "Ліги сміху" і військовий Віктор Розовий на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Ведучий "Ліги сміху" і військовий Віктор Розовий вперше вийшов на зв'язок після важкого поранення на фронті. Артиста чекає важкий шлях реабілітації.

Про це він розповів у Stories на своїй сторінці Instgaram.

Читайте також:

Комік Віктор Розовий розповів про свій стан після поранення

Наприкінці березня Розовий отримав важке осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання. Лікарі декілька діб витягали героя "з того світу" та провели йому складну операцію. Дружина артиста вийшла на зв'язок після того, як вдалося стабілізувати його стан та повідомила, що йому необхідна реабілітація закордоном.

Лише зараз Розовий вийшов на зв'язок та поділився із шанувальниками фото, на якому він лежить на лікарняному ліжку із великими шрамом на голові. Він зазначив, що попереду його чекає важкий шлях реабілітації, однак зараз його здоров'ю та життю вже нічого не загрожує.

На щастя, артист зберіг почуття гумору після жаху, який пережив на фронті.

"Вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви**буватись, що проливав кров за цю країну", — пожартував поранений артист.

Розовий вийшов на зв'язок після поранення
Зірка "Ліги сміху" і військовий Віктор Розовий. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Нагадаємо, ми писали про те, що "Квартал 95" відреагував на поранення свого друга з "Ліги сміху". А також дружина коміка розповіла про стан свого чоловіка у лікарні.

ЗСУ
військові
Ліга Сміху
українські зірки
війна в Україні
поранення
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні