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Звезда "Один дома" и Дженна Ортега снимутся в культовом фильме ужасов Тима Бертона

22 марта 2024 19:04
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Звезда "Один дома" и Дженна Ортега снимутся в культовом фильме ужасов Тима Бертона
Фото из фильма "Битлджус 2". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила трейлер продолжения культовой классической комедии ужасов 1988 года " Битлджус " Тима Бертона с Майклом Китоном в главной роли. Премьера сиквела запланирована на 6 сентября 2024 года.

Трейлер ленты опубликовали на YouTube.

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Кроме Майкла Китона в роли гротескного привидения, из оригинального "Битлджуса" в продолжении сыграют Уайнона Райдер и Кэтрин О'Хара.

К актерской семье в сиквеле присоединится звезда "Венздей" Дженна Ортега, в роли новенькой Астрид Дитц и легендарная Моника Беллуччи, которая сыграет жену Битлджуса.

"После неожиданной семейной трагедии, три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Винтер-Ривер. Жизнь Лидии, которую до сих пор преследует Битлджюс, переворачивается вверх дном. Ее мятежная дочь-подросток Астрид находит на чердаке таинственный макет города и случайно открывает портал в потусторонний мир. Проблемы назревают в обоих мирах, поэтому это лишь вопрос времени, когда кто-то трижды произнесет имя Битлджюса", — говорится в описании сиквела трейлера от Warner Bros. Фотографии.

Звезда "Один дома" и Дженна Ортега снимутся в культовом фильме ужасов Тима Бертона - фото 2
Фото из трейлера "Битлджус 2". Фото: скриншот YouTube
Звезда "Один дома" и Дженна Ортега снимутся в культовом фильме ужасов Тима Бертона - фото 2
Фото из трейлера "Битлджус 2". Фото: скриншот YouTube

Сценарий к продолжению "Битлджуса" написали создатели сериала Netflix "Венздей", который вышел в 2022 году и сразу покорил сердца зрителей по всему миру.

Напомним, что компания HBO Max подогрела интерес фанатов трейлерами второго сезона сериала "Дом дракона". Также мы рассказывали, что романтического посмотреть на выходных.

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