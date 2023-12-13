Зірка "Венздей" Дженна Ортега у прозорому міні засвітила білизну на світському заході

Акторка Дженна Ортега. Фото: Reuters

Акторка Дженна Ортега завітала на прем’єру свого нового фільму Finestkind у Лос-Анджелесі. 21-річна брюнетка, яка нещодавно завершила зйомки фільму "Бітлджус 2", була з актором Томмі Лі Джонсом.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Венздей" Дженна Ортега вразила прозорою білою мінісукнею з унікальним силуетом, яка підкреслювала її мініатюрну фігуру. Сукня мала структуровану спідницю та ліф, схожий на блейзер. Ортега доповнила яскравий образ срібним намистом-кольє з сережками в тон.

Акторка Дженна Ортега. Фото: Reuters

Актор Томмі Лі Джонс та акторка Дженна Ортега. Фото: Reuters

Сюжет кримінального трилера зосереджується на парі братів із різним походженням, які зібралися разом і мають укласти угоду з організованим злочинним синдикатом, а в центрі проблеми опинилася молода жінка.

Світова прем'єра відбулася під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто у вересні, але через страйк SAG-AFTRA акторський склад не зміг бути присутнім.

Спочатку планувалося, що в 2018 році в ньому зіграють Зендая, Джейк Джилленхол і Ансел Елгорт, але затримки виробництва призвели до змін акторського складу.

За останній рік Ортега стала головною зіркою Голлівуду.

А минулого місяця вона відразу ж повернулася до роботи над знімальним майданчиком Beetlejuice 2 після того, як 9 листопада завершився страйк SAG-AFTRA.

Фільм — який є продовженням стрічки 1988 року з Майклом Кітоном у головній ролі — був майже завершений, поки страйк SAG-AFTRA не зупинив виробництво ще в липні.

У довгоочікуваному продовженні також повертається Вайнона Райдер, яка зіграла Лідію Діц, Кітон та режисер Тім Бертон.

Наразі Ортега має кілька проектів у постпродакшні, а її хітове шоу Netflix "Венздей" було продовжено на другий сезон. Через напружений графік зйомок наприкінці минулого місяця стало відомо, що Дженна не зніматиметься у сьомій частині франшизи "Крик".

Вона з'явилася у фільмах "Крик" (2022) і "Крик VI" (2023).

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