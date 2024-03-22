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Зірка "Один вдома" та Дженна Ортега знімуться в культовому фільмі жахів Тіма Бертона

22 березня 2024 19:04
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зірка "Один вдома" та Дженна Ортега знімуться в культовому фільмі жахів Тіма Бертона
Кадри з фільму "Бітлджус 2". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила трейлер продовження культової класичної комедії жахів 1988 року "Бітлджус" Тіма Бертона з Майклом Кітоном у головній ролі. Прем'єру сиквелу запланували на 6 вересня 2024 року. 

Трейлер стрічки опублікували на YouTube.

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Окрім Майкла Кітона у ролі гротескного привида, з оригінального "Бітлджуса" у продовженні зіграють Вайнона Райдер та Кетрін О'Хара.

До акторської родини у сиквелі приєднається зірка "Венздей" Дженна Ортега, у ролі новенької Астрід Дітц та легендарна Моніка Беллуччі, яка зіграє дружину Бітлджуса.

"Після несподіваної сімейної трагедії, три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підлітка Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса", — йдеться в описі трейлеру сиквелу від Warner Bros. Pictures.

Зірка "Один вдома" та Дженна Ортега знімуться в культовому фільмі жахів Тіма Бертона - фото 2
Кадри з трейлеру "Бітлджус 2". Фото: скриншот YouTube
Зірка "Один вдома" та Дженна Ортега знімуться в культовому фільмі жахів Тіма Бертона - фото 2
Кадри з трейлеру "Бітлджус 2". Фото: скриншот YouTube

Сценарій до продовження "Бітлджуса" написали творці серіалу Netflix "Венздей", який вийшов у 2022 році та одразу підкорив серця глядачів у всьому світі.

Нагадаємо, що компанія HBO Max підігріла інтерес фанатів трейлерами другого сезону серіалу "Дім дракона". Також ми розповідали, що романтичного подивитись на вихідних.

кіно
Один вдома
закордонні зірки
Дженна Ортега
трейлер
фільми жахів

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