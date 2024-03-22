Зірка "Один вдома" та Дженна Ортега знімуться в культовому фільмі жахів Тіма Бертона

Кадри з фільму "Бітлджус 2". Фото: скриншот YouTube

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила трейлер продовження культової класичної комедії жахів 1988 року "Бітлджус" Тіма Бертона з Майклом Кітоном у головній ролі. Прем'єру сиквелу запланували на 6 вересня 2024 року.

Трейлер стрічки опублікували на YouTube.

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Окрім Майкла Кітона у ролі гротескного привида, з оригінального "Бітлджуса" у продовженні зіграють Вайнона Райдер та Кетрін О'Хара.

До акторської родини у сиквелі приєднається зірка "Венздей" Дженна Ортега, у ролі новенької Астрід Дітц та легендарна Моніка Беллуччі, яка зіграє дружину Бітлджуса.

"Після несподіваної сімейної трагедії, три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підлітка Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса", — йдеться в описі трейлеру сиквелу від Warner Bros. Pictures.

Кадри з трейлеру "Бітлджус 2". Фото: скриншот YouTube

Кадри з трейлеру "Бітлджус 2". Фото: скриншот YouTube

Сценарій до продовження "Бітлджуса" написали творці серіалу Netflix "Венздей", який вийшов у 2022 році та одразу підкорив серця глядачів у всьому світі.

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