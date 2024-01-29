Звезда сериала "Сплетница" разбил сердца поклонниц известием о помолвке
Эд Вествик, известный по роли Чака Баса в сериале "Сплетница", обручился со своей любимой Эми Джексон. Актер сделал предложение в Швейцарии.
Фото счастливая пара опубликовала в Instagram.
Сорвал джекпот
Эд Вествик, тот самый недоступный и желанный Чак Бас из сериала "Сплетница", и его девушка, актриса Эми Джексон, обручились во время прогулки швейцарскими Альпам. Пара отдыхает на элитном курорте в Гштааде.
Как и в известном сериале, Эд встал на колено и протянул своей избраннице бриллиантовое кольцо. Это произошло на Peak Walk от Tissot, живописном висящем горном мосту в Альпах — 3000 метров над землей.
Пара была в лыжных костюмах, за предложением, как видно из фото, наблюдало очень много людей.
Судя по эмоциям Эми — предложение стало для нее сюрпризом, однако очень приятным!
"Черт возьми, да", — прокомментировала фото помолвки новоиспеченная невеста.
"Я сорвал джекпот", — прокомментировал Вествик.
Однако не все были столь рады за пару.
"Простите?! Нет. Я не была к этому готова, когда открыла свой телефон".
"А что насчет меня? Ты не можешь этого сделать со мной! Боже, пожалуйста, нет!"
"Мое сердце разбито", — писали девушки в комментариях.
Что известно об отношениях Эда и Эми
31-летняя Эми Джексон родилась в Дугласе на острове Мэн и начала свою модельную карьеру в Великобритании в возрасте 15 лет.
В 2010 году индийские кинопродюсеры предложили ей главную роль в исторической драме "Мадрасапаттинам". С тех пор она построила актерскую карьеру в Болливуде, снявшись почти в 20 фильмах.
Ее первая роль в США была в сериале CW "Супергерл" 2017 года.
36-летний Вествик, конечно же, прославился своей ролью Чака Басса в "Сплетнице". Британский актер появлялся в сериале с 2007 по 2012 годы.
Джексон и Вествик впервые встретились на перегонной трассе Сильверстоун 2021 года, где оба присутствовали на мероприятии Aston Martin. Он пригласил ее на двойное свидание за кофе с их собаками, ее пуделем Гербертом и его французским бульдогом Гамфри.
Они обнародовали свои отношения в Instagram в июне 2022 года и с тех пор делятся трогательными снимками. В июле этого же года они дебютировали на красной дорожке Национальной кинопремии.
У актрисы четырехлетний сын Андреас от предыдущих отношений с миллиардером Джорджем Панайоту.
Напомним, ранее мы писали, что Роберт Паттинсон женится на беременной девушке.
Также мы сообщали, что Лобода спровоцировала слухи о своей помолвке.
Читайте Новини.LIVE!