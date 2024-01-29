Звезда сериала "Сплетница" разбил сердца поклонниц известием о помолвке

Эд Вествик и Эми Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson

Эд Вествик, известный по роли Чака Баса в сериале "Сплетница", обручился со своей любимой Эми Джексон. Актер сделал предложение в Швейцарии.

Фото счастливая пара опубликовала в Instagram.

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Сорвал джекпот

Эд Вествик, тот самый недоступный и желанный Чак Бас из сериала "Сплетница", и его девушка, актриса Эми Джексон, обручились во время прогулки швейцарскими Альпам. Пара отдыхает на элитном курорте в Гштааде.

Как и в известном сериале, Эд встал на колено и протянул своей избраннице бриллиантовое кольцо. Это произошло на Peak Walk от Tissot, живописном висящем горном мосту в Альпах — 3000 метров над землей.

Пара была в лыжных костюмах, за предложением, как видно из фото, наблюдало очень много людей.

Эд Вествик и Эми Джексон в Альпах. Фото: instagram.com/iamamyjackson

Судя по эмоциям Эми — предложение стало для нее сюрпризом, однако очень приятным!

Эд Вествик и Эми Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson

"Черт возьми, да", — прокомментировала фото помолвки новоиспеченная невеста.

"Я сорвал джекпот", — прокомментировал Вествик.

Однако не все были столь рады за пару.

"Простите?! Нет. Я не была к этому готова, когда открыла свой телефон".

"А что насчет меня? Ты не можешь этого сделать со мной! Боже, пожалуйста, нет!"

"Мое сердце разбито", — писали девушки в комментариях.

Скриншот из комментариев: гифка из Блэр из сериала "Сплетница"

Что известно об отношениях Эда и Эми

31-летняя Эми Джексон родилась в Дугласе на острове Мэн и начала свою модельную карьеру в Великобритании в возрасте 15 лет.

В 2010 году индийские кинопродюсеры предложили ей главную роль в исторической драме "Мадрасапаттинам". С тех пор она построила актерскую карьеру в Болливуде, снявшись почти в 20 фильмах.

Ее первая роль в США была в сериале CW "Супергерл" 2017 года.

36-летний Вествик, конечно же, прославился своей ролью Чака Басса в "Сплетнице". Британский актер появлялся в сериале с 2007 по 2012 годы.

Джексон и Вествик впервые встретились на перегонной трассе Сильверстоун 2021 года, где оба присутствовали на мероприятии Aston Martin. Он пригласил ее на двойное свидание за кофе с их собаками, ее пуделем Гербертом и его французским бульдогом Гамфри.

Они обнародовали свои отношения в Instagram в июне 2022 года и с тех пор делятся трогательными снимками. В июле этого же года они дебютировали на красной дорожке Национальной кинопремии.

У актрисы четырехлетний сын Андреас от предыдущих отношений с миллиардером Джорджем Панайоту.

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