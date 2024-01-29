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Зірка серіалу "Пліткарка" розбив серця прихильниць звісткою про заручини

29 січня 2024 21:14
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Зірка серіалу "Пліткарка" розбив серця прихильниць звісткою про заручини
Ед Вествік і Емі Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ед Вествік, відомий за роллю Чака Баса у серіалі "Пліткарка", заручився зі своєю коханою Емі Джексон. Актор освідчився у Швейцарії.

Фото щаслива пара опублікувала в Instagram

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Зірвав джекпот

Ед Вествік, той самий недоступний і бажаний Чак Бас з серіалу "Пліткарка", і його дівчина, акторка Емі Джексон, заручилися під час прогулянки у швейцарськими Альпами. Пара відпочиває на елітному курорті в Гштааді. 

Як і у відомому серіалі, Ед став на коліно і протягнув своїй обраниці діамантову обручку. Це сталося на Peak Walk від Tissot, мальовничому висячому гірському мосту в Альпах — 3000 метрів над землею.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пара була у лижних костюмах, за пропозицією, як видно з фото, спостерігало дуже багато людей. 

 

Ед Вествік і Емі Джексон у Альпах. Фото: instagram.com/iamamyjackson

Судячи з емоціями Емі — пропозиція стала для неї сюрпризом, проте дуже приємним! 

 

Ед Вествік і Емі Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson

"Чорт візьми, так", — прокоментувала фото заручин новоспечена наречена.

 "Я зірвав джекпот", — прокоментував Вествік. 

Проте не всі були настільки раді за пару. 

"Вибачте?! Ні. Я не була до цього готова, коли відкрила свій телефон". 

"А що стосовно мене? Ти не можеш цього зробити зі мною! Боже, будь ласка, ні!"

"Моє серце розбите", — писали дівчата у коментарях. 

Скриншот з коментарів: гіфка з Блер з серіалу "Пліткарка"

Що відомо про стосунки Еда і Емі

31-річна Емі Джексон народилася в Дугласі на острові Мен і почала свою модельну кар'єру у Великій Британії у віці 15 років.

У 2010 році вона увійшла у світ акторської майстерності, коли індійські кінопродюсери запропонували їй головну роль в історичній драмі "Мадрасапаттінам". Відтоді вона побудувала акторську кар'єру в Боллівуді, знявшись майже у 20 фільмах.

Її перша роль у США була в серіалі CW "Супергерл" 2017 року.

36-річний Вествік, звичайно ж, прославився своєю роллю Чака Басса в "Пліткарці". Британський актор з'являлася в серіалі з 2007 по 2012 роки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джексон і Вествік уперше зустрілися на перегонній трасі Сільверстоун 2021 року, де обидва були присутні на заході Aston Martin. Він запросив її на подвійне побачення за кавою з їхніми собаками, її пуделем Гербертом і його французьким бульдогом Гамфрі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вони оприлюднили свої стосунки в Instagram у червні 2022 року і відтоді діляться зворушливими знімками. У липні того ж року вони дебютували на червоній доріжці Національної кінопремії.

Акторка має чотирирічного сина Андреаса від попередніх стосунків з мільярдером Джорджем Панайоту. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Роберт Паттінсон одружується з вагітною дівчиною. 

Також ми повідомляли, що Лобода спровокувала чутки про свої заручини.

серіал
відносини
актори
закордонні зірки

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