Зірка серіалу "Пліткарка" розбив серця прихильниць звісткою про заручини

Ед Вествік і Емі Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson

Ед Вествік, відомий за роллю Чака Баса у серіалі "Пліткарка", заручився зі своєю коханою Емі Джексон. Актор освідчився у Швейцарії.

Фото щаслива пара опублікувала в Instagram.

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Зірвав джекпот

Ед Вествік, той самий недоступний і бажаний Чак Бас з серіалу "Пліткарка", і його дівчина, акторка Емі Джексон, заручилися під час прогулянки у швейцарськими Альпами. Пара відпочиває на елітному курорті в Гштааді.

Як і у відомому серіалі, Ед став на коліно і протягнув своїй обраниці діамантову обручку. Це сталося на Peak Walk від Tissot, мальовничому висячому гірському мосту в Альпах — 3000 метрів над землею.

Пара була у лижних костюмах, за пропозицією, як видно з фото, спостерігало дуже багато людей.

Ед Вествік і Емі Джексон у Альпах. Фото: instagram.com/iamamyjackson

Судячи з емоціями Емі — пропозиція стала для неї сюрпризом, проте дуже приємним!

Ед Вествік і Емі Джексон. Фото: instagram.com/iamamyjackson

"Чорт візьми, так", — прокоментувала фото заручин новоспечена наречена.

"Я зірвав джекпот", — прокоментував Вествік.

Проте не всі були настільки раді за пару.

"Вибачте?! Ні. Я не була до цього готова, коли відкрила свій телефон".

"А що стосовно мене? Ти не можеш цього зробити зі мною! Боже, будь ласка, ні!"

"Моє серце розбите", — писали дівчата у коментарях.

Скриншот з коментарів: гіфка з Блер з серіалу "Пліткарка"

Що відомо про стосунки Еда і Емі

31-річна Емі Джексон народилася в Дугласі на острові Мен і почала свою модельну кар'єру у Великій Британії у віці 15 років.

У 2010 році вона увійшла у світ акторської майстерності, коли індійські кінопродюсери запропонували їй головну роль в історичній драмі "Мадрасапаттінам". Відтоді вона побудувала акторську кар'єру в Боллівуді, знявшись майже у 20 фільмах.

Її перша роль у США була в серіалі CW "Супергерл" 2017 року.

36-річний Вествік, звичайно ж, прославився своєю роллю Чака Басса в "Пліткарці". Британський актор з'являлася в серіалі з 2007 по 2012 роки.

Джексон і Вествік уперше зустрілися на перегонній трасі Сільверстоун 2021 року, де обидва були присутні на заході Aston Martin. Він запросив її на подвійне побачення за кавою з їхніми собаками, її пуделем Гербертом і його французьким бульдогом Гамфрі.

Вони оприлюднили свої стосунки в Instagram у червні 2022 року і відтоді діляться зворушливими знімками. У липні того ж року вони дебютували на червоній доріжці Національної кінопремії.

Акторка має чотирирічного сина Андреаса від попередніх стосунків з мільярдером Джорджем Панайоту.

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