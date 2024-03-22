Звезда "Сияния" чуть не сошла с ума на съемках — Стэнли Кубрик издевался над ней

Американская актриса Шелли Дювалл в фильме "Сияние". Фото: стоп-кадр

Актриса Шелли Дювалл, сыгравшая главную героиню в фильме ужасов "Сияние", едва не потеряла здравый смысл на съемочной площадке. Режиссер специально издевался над ней, чтобы страх в ее глазах был настоящим.

Об этом пишет The Mirror.

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Американская актриса Шелли Дювалл считает роль Венди Торренс в ужасе "Сияние" самой тяжелой за всю ее кинокарьеру. Во время съемок режиссер Стэнли Кубрик создал атмосферу, подавляющую девушку.

Он заставлял весь актерський состав избегать общения с Дювалл и не сочувствовать ей за неудачи. Режиссер держал ее в состоянии стресса. У актрисы даже начали выпадать волосы, были приступы истерии.

Одну сцену переснимали 127 раз. Режиссеру было недостаточно эмоций в эпизоде, где актриса должна была испугаться и убегать с бейсбольной битой от Джека. Шелли Дювалл плакала часами, чтобы угодить Кубрику.

"Мы снимали это около трех недель. Каждый день. Это было очень тяжело. Джек был так хорош — так чертовски страшен. Я могу только представить, сколько женщин проходят через такое", — рассказывала актриса.

Американская актриса Шелли Дювалл в фильме "Сияние". Фото: стоп-кадр

Еще одним моментом, заставившим актрису страдать, был кадр, в котором Джек выбивал топором белую дверь ванной комнаты. Для этой сцены их использовали 60 штук.

Американская актриса Шелли Дювалл в фильме "Сияние". Фото: стоп-кадр

"У него такая жилка. У него это точно есть. Но я думаю, главным образом потому, что люди когда-то так относились к нему в прошлом. Он был очень теплым и дружелюбным ко мне. Он проводил много времени со мной и Джеком. Он просто хотел сесть и говорить часами, пока команда ждала", — оправдывает звезда Стэнли Кубрика и его методы.

После этого фильма, ставшего причиной проблем со здоровьем, актриса покинула актерство. Впрочем, вернулась к нему сейчас после 22-летнего отпуска. Она снялась в фильме ужасов The Forest Hills и ее просто не узнать.

Американская актриса Шелли Дювалл в фильме "The Forest Hills". Фото: стоп-кадр

Стивен Кинг был недоволен фильмом "Сияние"

Фильм "Сияние" был снят по мотивам одноименной книги Стивена Кинга, впрочем автору он не понравился. Он остался недоволен политикой издевательств над главной актрисой и сценарным несоответствием картины.

"Он такой женоненавистницкий. Я имею в виду, что Венди Торренс просто представлена, ​​как кричащая тряпка для посуды", — комментировал фильм писатель.

Напомним, мы делились подборкой фильмов о проблемах с психикой. Также стало известно, что рэпер Канье Вест издевается над женой, чтобы отомстить бывшей.