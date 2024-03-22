Звезда "Сияния" чуть не сошла с ума на съемках — Стэнли Кубрик издевался над ней
Актриса Шелли Дювалл, сыгравшая главную героиню в фильме ужасов "Сияние", едва не потеряла здравый смысл на съемочной площадке. Режиссер специально издевался над ней, чтобы страх в ее глазах был настоящим.
Об этом пишет The Mirror.
Стэнли Кубрик намеренно пугал Шелли Дювалл и она этого никогда не забудет
Американская актриса Шелли Дювалл считает роль Венди Торренс в ужасе "Сияние" самой тяжелой за всю ее кинокарьеру. Во время съемок режиссер Стэнли Кубрик создал атмосферу, подавляющую девушку.
Он заставлял весь актерський состав избегать общения с Дювалл и не сочувствовать ей за неудачи. Режиссер держал ее в состоянии стресса. У актрисы даже начали выпадать волосы, были приступы истерии.
Одну сцену переснимали 127 раз. Режиссеру было недостаточно эмоций в эпизоде, где актриса должна была испугаться и убегать с бейсбольной битой от Джека. Шелли Дювалл плакала часами, чтобы угодить Кубрику.
"Мы снимали это около трех недель. Каждый день. Это было очень тяжело. Джек был так хорош — так чертовски страшен. Я могу только представить, сколько женщин проходят через такое", — рассказывала актриса.
Еще одним моментом, заставившим актрису страдать, был кадр, в котором Джек выбивал топором белую дверь ванной комнаты. Для этой сцены их использовали 60 штук.
"У него такая жилка. У него это точно есть. Но я думаю, главным образом потому, что люди когда-то так относились к нему в прошлом. Он был очень теплым и дружелюбным ко мне. Он проводил много времени со мной и Джеком. Он просто хотел сесть и говорить часами, пока команда ждала", — оправдывает звезда Стэнли Кубрика и его методы.
После этого фильма, ставшего причиной проблем со здоровьем, актриса покинула актерство. Впрочем, вернулась к нему сейчас после 22-летнего отпуска. Она снялась в фильме ужасов The Forest Hills и ее просто не узнать.
Стивен Кинг был недоволен фильмом "Сияние"
Фильм "Сияние" был снят по мотивам одноименной книги Стивена Кинга, впрочем автору он не понравился. Он остался недоволен политикой издевательств над главной актрисой и сценарным несоответствием картины.
"Он такой женоненавистницкий. Я имею в виду, что Венди Торренс просто представлена, как кричащая тряпка для посуды", — комментировал фильм писатель.
Напомним, мы делились подборкой фильмов о проблемах с психикой. Также стало известно, что рэпер Канье Вест издевается над женой, чтобы отомстить бывшей.
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