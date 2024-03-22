Зірка "Сяйва" ледь не втратила розум на зйомках — Стенлі Кубрик знущався над нею

Американська акторка Шеллі Дювалл у фільмі "Сяйво". Фото: стоп-кадр

Акторка Шеллі Дювалл, яка зіграла головну героїню у фільмі жахів "Сяйво", ледве не втратила здоровий глузд на знімальному майданчику. Режисер спеціально знущався над нею, щоб страх в її очах був справжнім.

Про це пише The Mirror.

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Американська акторка Шеллі Дювалл вважає роль Венді Торренс у жахастику "Сяйво" найважчою за всю її кінокар'єру. Під час зйомок режисер Стенлі Кубрик створив атмосферу, яка пригнічувала дівчину.

Він змушував увесь акторський склад уникати спілкування із Дювалл та не співчувати їй за невдачі. Режисер тримав її у стані стресу. В акторки навіть почало випадати волосся, були приступи істерії.

Одну сцену перезнімали 127 разів. Режисеру було недостаттньо емоцій в епізоді, де акторка мала перелякатися і тікати з бейсбольною битою від Джека. Шеллі Дювалл плакала годинами, щоб догодити Кубрику.

"Ми знімали це близько трьох тижнів. Щодня. Це було дуже важко. Джек був такий хороший — такий до біса страшний. Я можу тільки уявити, скільки жінок проходять через таке", — розповідала акторка.

Американська акторка Шеллі Дювалл у фільмі "Сяйво". Фото: стоп-кадр

Ще одним моментом, який змусив акторку страждати, був кадр, в якому Джек вибивав сокирою білі двері ванної кімнати. Для цієї сцени їх використали 60 штук.

Американська акторка Шеллі Дювалл у фільмі "Сяйво". Фото: стоп-кадр

"У нього така жилка. У нього це точно є. Але я думаю, головним чином тому, що люди колись так ставилися до нього в минулому. Він був дуже теплим і доброзичливим до мене. Він проводив багато часу зі мною і Джеком. Він просто хотів сісти й поговорити годинами, поки команда чекала", — виправдовує зірка Стенлі Кубрика та його методи.

Після цього фільму, який став причиною проблем зі здоров'ям, акторка покинула акторство. Втім, повернулась до нього зараз після 22-річної відпустки. Вона знялась у фільмі жахів "The Forest Hills" і її просто не впізнати.

Американська акторка Шеллі Дювалл у фільмі "The Forest Hills". Фото: стоп-кадр

Стівен Кінг був незадоволений фільмом "Сяйво"

Фільм "Сяйво" був знятий за мотивами однойменної книги Стівена Кінга, втім автору він не сподобався. Він залишився незадоволеним політикою знущань над головною акторкою та сценарною невідповідністью картини.

"Він такий женоненависницький. Я маю на увазі, що Венді Торренс просто представлена, ​​як кричуща ганчірка для посуду", — коментував фільм письменник.

Нагадаємо, ми ділилися добіркою фільмів про проблеми з психікою. Також стало відомо, що репер Каньє Вест знущається над дружиною, щоб помститися колишній.