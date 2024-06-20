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Звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян рассказал, как его избили скинхеды

20 июня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Актера Скаженого весілля Арама Арзуманяна избили скинхеды в 18 лет — подробности
Украинский актер Арам Арзуманян на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский актер армянского происхождения Арам Арзуманян вспомнил об одной неприятной ситуации. Один из главных героев фильма "Скажене весілля" и сериала "Скажені сусіди" вспомнил, как его ни за что избили люди из одной субкультуры.

Интервью у Арама Арзуманяна взял Слава Демин на своем канале в YouTube.

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Известный актер вспомнил, как он ехал в метро, читая книгу, и был избит скинхедами просто из-за своего внешнего вида. Оказывается, люди этой молодежной субкультуры избили Арама так, что ему пришлось зашивать себе веко.

Арам Арзуманян
Актер Арам Арзуманян во время интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Тогда украинскому актеру было 17 или 18 лет, то есть это было сразу после школы, но, по его словам, он выглядел так же, как 11-летний ребенок. Арам вспоминает, как тогда он просто встал, хотя под ним была лужа крови, и побежал в метро, чтобы спросить у людей.

"Я в метро ехал с книжкой, и избили просто за внешность. Я зашил себе веко и все, несильно избили, неудобно было, сзади напали. Я такой на вид, как 11-летний ребенок. Я еще встал тогда, у меня все так мокро было, побежал обратно к метро, людей спрашиваю. Ну мальчик, молодой пацан, максимализм этот. Мне 17 или 18 лет было. Сразу это после школы", — вспоминает эту ситуацию Арам Арзуманян.

Рост Арама Арзуманяна

Известно, что 38-летний актер армянского происхождения Арам Арзуманян имеет рост всего 156 сантиметров. Несмотря на то, что актер довольно невысок, он очень талантлив, ведь проявил невероятную актерскую игру в нескольких комедийных фильмах и сериалах. Сам Арам никакого внимания не уделяет своему росту.

Арам Арзуманян с Тарасом Цымбалюком возле ЦУМ в Киеве
Арам Арзуманян с Тарасом Цимбалюком возле ЦУМа в Киеве. Фото: Instagram Арама Арзуманяна

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Арам Арзуманян вспомнил, как его недавно приглашали в РФ.

Ранее мы рассказывали, что актера Арама Арзуманяна увидели в клипе молодой звезды TikTok.

Также мы сообщали о том, что известный актер Арам Арзуманян вспомнил свою жизнь в селе.

Арам Арзуманян
шоу-бизнес
Слава Демин
"Скажене весілля"

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