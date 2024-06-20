Актера Скаженого весілля Арама Арзуманяна избили скинхеды в 18 лет — подробности

Украинский актер Арам Арзуманян на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер армянского происхождения Арам Арзуманян вспомнил об одной неприятной ситуации. Один из главных героев фильма "Скажене весілля" и сериала "Скажені сусіди" вспомнил, как его ни за что избили люди из одной субкультуры.

Интервью у Арама Арзуманяна взял Слава Демин на своем канале в YouTube.

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Известный актер вспомнил, как он ехал в метро, читая книгу, и был избит скинхедами просто из-за своего внешнего вида. Оказывается, люди этой молодежной субкультуры избили Арама так, что ему пришлось зашивать себе веко.

Актер Арам Арзуманян во время интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Тогда украинскому актеру было 17 или 18 лет, то есть это было сразу после школы, но, по его словам, он выглядел так же, как 11-летний ребенок. Арам вспоминает, как тогда он просто встал, хотя под ним была лужа крови, и побежал в метро, чтобы спросить у людей.

"Я в метро ехал с книжкой, и избили просто за внешность. Я зашил себе веко и все, несильно избили, неудобно было, сзади напали. Я такой на вид, как 11-летний ребенок. Я еще встал тогда, у меня все так мокро было, побежал обратно к метро, людей спрашиваю. Ну мальчик, молодой пацан, максимализм этот. Мне 17 или 18 лет было. Сразу это после школы", — вспоминает эту ситуацию Арам Арзуманян.

Рост Арама Арзуманяна

Известно, что 38-летний актер армянского происхождения Арам Арзуманян имеет рост всего 156 сантиметров. Несмотря на то, что актер довольно невысок, он очень талантлив, ведь проявил невероятную актерскую игру в нескольких комедийных фильмах и сериалах. Сам Арам никакого внимания не уделяет своему росту.

Арам Арзуманян с Тарасом Цимбалюком возле ЦУМа в Киеве. Фото: Instagram Арама Арзуманяна

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