Актера Скаженого весілля Арама Арзуманяна избили скинхеды в 18 лет — подробности

Звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян рассказал, как его избили скинхеды
Украинский актер армянского происхождения Арам Арзуманян вспомнил об одной неприятной ситуации. Один из главных героев фильма "Скажене весілля" и сериала "Скажені сусіди" вспомнил, как его ни за что избили люди из одной субкультуры.
Интервью у Арама Арзуманяна взял Слава Демин на своем канале в YouTube.
Арам Арзуманян об избиении скинхедами
Известный актер вспомнил, как он ехал в метро, читая книгу, и был избит скинхедами просто из-за своего внешнего вида. Оказывается, люди этой молодежной субкультуры избили Арама так, что ему пришлось зашивать себе веко.
Тогда украинскому актеру было 17 или 18 лет, то есть это было сразу после школы, но, по его словам, он выглядел так же, как 11-летний ребенок. Арам вспоминает, как тогда он просто встал, хотя под ним была лужа крови, и побежал в метро, чтобы спросить у людей.
"Я в метро ехал с книжкой, и избили просто за внешность. Я зашил себе веко и все, несильно избили, неудобно было, сзади напали. Я такой на вид, как 11-летний ребенок. Я еще встал тогда, у меня все так мокро было, побежал обратно к метро, людей спрашиваю. Ну мальчик, молодой пацан, максимализм этот. Мне 17 или 18 лет было. Сразу это после школы", — вспоминает эту ситуацию Арам Арзуманян.
Рост Арама Арзуманяна
Известно, что 38-летний актер армянского происхождения Арам Арзуманян имеет рост всего 156 сантиметров. Несмотря на то, что актер довольно невысок, он очень талантлив, ведь проявил невероятную актерскую игру в нескольких комедийных фильмах и сериалах. Сам Арам никакого внимания не уделяет своему росту.
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